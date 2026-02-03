ICONSPORT_285454_0183

L’ASSE lance la méthode Michael Jordan pour monter

ASSE03 févr. , 10:40
parGuillaume Conte
0
L'ASSE s'est transformée cet hiver, et le nouvel entraineur Philippe Montanier annonce déjà ses premières mesures pour inverser la tendance négative chez les Verts.
Fin de mercato agitée à l’AS Saint-Etienne, avec trois arrivées. Sans compter celle du nouvel entraineur Philippe Montanier. Ce dernier vient au pied levé remplacer un Eirik Horneland très apprécié par sa direction, mais qui ne trouvait plus la solution aux problèmes des Verts. A tel point que l’objectif de la montée était en train de copieusement s’éloigner. Absent des terrains ces dernières années après avoir pris un congé sabbatique qui s’est prolongé contre sa volonté, Montanier a pris le projet stéphanois à bras le corps.

Montanier donne les clés du succès pour l'ASSE

Il a justifié son arrivée par trois points précis. « Saint-Étienne, ça ne se refuse pas. Il y a trois raisons à ma venue, la première, c'est que c’est mon club de cœur et que j’ai eu la chance de porter ce maillot. La deuxième, c’est que c’est un club ambitieux et la troisième, c’est le potentiel et le talent de cet effectif. Mais le talent ne suffit pas, il faut travailler », a expliqué l’ancien gardien, passé furtivement par le Forez dans sa carrière.
Entraineur expérimenté, Montanier a fait savoir qu’il ne comptait pas révolutionner l’équipe, mais faire changer son état d’esprit. Et il faudra des joueurs qui ont la volonté d’aller chercher des victoires pour redresser l’ASSE. Autant prendre l’exemple sur ce qui se fait de mieux dans le monde du sport pour cela. « Je suis attaché à certaines valeurs de discipline. Ce sont des valeurs à transmettre rapidement au groupe. J’ai besoin de règles strictes et il n’y a pas de raison que ça ne suive pas. Le talent, c'est 10 % (de la performance). J’ai 12 principes défensifs et offensifs pour une équipe qui doit être plus sécure en défense pour performer. Michael Jordan le disait : “Les attaquants font lever les stades et les défenseurs font gagner des titres”. Le travail et un discours positif redonnent de la confiance », a livré le nouvel coach des Verts dans des propos repris par Le Progrès.
Le message est passé, tout le monde va devoir tirer dans le bon sens, et le fait d’être parvenu à recruter plusieurs joueurs depuis la nomination de Philippe Motanier va aussi aider le nouveau coach à instaurer sa vision des choses à Sainté.

