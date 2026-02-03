OL : Le mercato parfait existe, il est bluffé

L'OL a terminé fort au mercato, prêtant ses jeunes joueurs tout en se renforçant dans tous les secteurs de jeu. De quoi forcer l'admiration des suiveurs lyonnais.

Déjà félicité pour son mercato estival réalisé avec peu de moyens mais beaucoup de travail, l’Olympique Lyonnais a remis le couvert cet hiver. Au départ, cette période devait surtout servir à valider la politique entamée l’été dernier, avec des économies forcées et quelques bons coups. Mais finalement, avec le feu vert de la DNCG donné en décembre, les dirigeants rhodaniens se sont sentis pousser des ailes.

Un mercato sans faute pour l'OL

Quatre recrues, aucun départ majeur si ce n’est des jeunes en prêt, l’OL s’est clairement renforcé au coeur d’une série de 10 victoires consécutives. De quoi donner de l’ambition aux supporters, même si Paulo Fonseca ne cesse de rappeler que son équipe est actuellement sur un petit nuage, et que cela ne pourra pas durer éternellement.

En tout cas, cette gestion du mercato provoque l’émerveillement de Hugo Guillemet, qui suit l’OL de près pour L’Equipe. Pour le journaliste, tout a été bien maitrisé dans cette période aussi faste qu’inattendue pour l’Olympique Lyonnais.

Puisqu'il était écrit que tout se passerait bien désormais à l'OL, au coeur d'une série de dix victoires de suite toutes compétitions confondues, les dirigeants sont également parvenus à apporter des améliorations à un secteur défensif un peu court en quantité. En plus de ces ajustements, le directeur sportif, Matthieu Louis-Jean, et sa cellule ont aussi renforcé le milieu de terrain cet hiver avec l'achat de Noah Nartey pour 7,5 ME, hors bonus. Tout va donc pour le mieux à Lyon. Sur le terrain, où Fonseca et ses joueurs réussissent des prouesses, mais aussi en coulisses, où les dirigeants viennent de réaliser un mercato sans faute », a livré Hugo Guillemet, persuadé que l'OL s'est encore renforcé dans tous les secteurs cet hiver.

De quoi faire frétiller les supporters, surtout que ces derniers s’attendaient à une saison très compliqué au départ.