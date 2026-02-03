ICONSPORT_285460_0535

Rennes champion du monde des ventes, les supporters écoeurés

Rennes03 févr. , 11:40
parCorentin Facy
Le Stade Rennais a bouclé deux énormes ventes cet hiver avec les transferts de Kader Meïté à Al-Hilal pour 30 millions d’euros et de Jérémy Jacquet (qui reste à Rennes jusqu’à la fin de la saison) à Liverpool pour 72 millions d’euros. Un mercato hivernal qui ne fait pas soulever les foules.
Sur une série de 3 matchs sans victoire en Ligue 1, le Stade Rennais n’a pas profité du mercato hivernal pour se renforcer. L’actuel 6e du championnat de France a perdu Kader Meïté, vendu à Al-Hilal pour 30 millions d’euros. Dans le même temps, seuls Mohamed Zabiri et Arnaud Nordin ont rejoint la Bretagne. Un autre transfert a fait grand bruit du côté du Roazhon Park ces dernières heures, celui de Jérémy Jacquet à Liverpool pour 72 millions d’euros.
L’international espoirs français terminera néanmoins la saison à Rennes avant de découvrir la Premier League. Au total, la direction bretonne a donc vendu pour plus de 100 millions d’euros, sans perdre de véritable titulaire à court terme pour la saison en cours. Un exploit qui pourrait être salué par les supporters, mais ce n’est pas le cas selon Florent Gautreau. Spécialiste du club breton, le consultant de l’After Foot sur RMC a fait part du ras-le-bol total des supporters du Stade Rennais après un mercato jugé globalement décevant.
« Rennes a un actionnaire ultra-puissant et veut jouer l’Europe et pourquoi pas un jour ou l’autre la Ligue des Champions. Mais l’histoire que tu racontes, c’est que tu fais un super bon business en vendant les meilleurs joueurs du centre de formation pour 100 millions d’euros pour ensuite prendre Nordin. Mais les supporters s’en foutent d’avoir Nordin avec tout le respect que j’ai pour le joueur car lui il n’y peut rien. A une époque récente, tu achètes Doku, Kalimuendo… Ce sont des joueurs qui ont été achetés cher, mais ils ont réussi leur coup car ils ont été revendus encore plus chers » analyse le consultant de RMC avant de poursuivre.

Rennes, une stratégie qui interroge

« Tu regardes les 10 plus grosses ventes de Rennes, c’est du délire. Doku, Doué, Camavinga… Mais à l’époque au moins, quand tu vois arriver Doku, tu vois un joueur de dingo avec des appuis fous. Quand tu vois Majer, sur le terrain c’était énorme. Tu voyais des joueurs incroyables. L’épisode Massara a fait beaucoup de mal car ils se sont perdus sur une stratégie bizarre. Mais maintenant, il y a les 125 ans du club qui arrivent et les supporters se disent ‘on va fêter les 125 ans en se disant qu’on est des bons vendeurs’. Ce n’est pas ça que les gens veulent à Rennes » estime Florent Gautreau, pas emballé par le mercato hivernal du Stade Rennais et qui comprend la frustration des supporters bretons, lesquels ont bien du mal à s’enflammer en voyant les pépites de leur centre de formation partir aussi vite chaque saison.

Loading