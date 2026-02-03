ICONSPORT_213537_0342

Rennes officialise le départ définitif de Warmed Omari

Rennes03 févr. , 10:38
parCorentin Facy
Prêté à Hambourg depuis le début de la saison, Warmed Omari s’engage définitivement en faveur du club allemand.
Le Stade Rennais a officialisé le départ définitif de son défenseur de 25 ans ce mardi sur son site internet. « Prêté cet été en Allemagne après un passage à Lyon, Warmed Omari va poursuivre l’aventure en Bundesliga en étant transféré définitivement au HSV. Pur produit de l’Académie, Rouge et Noir depuis l’âge de 14 ans, le défenseur s’est ensuite imposé avec brio en équipe fanion, totalisant 94 apparitions. Le SRFC, heureux de le voir retrouver les terrains après sa blessure, tient à remercier Warmed pour son engagement et à lui souhaiter une belle route, en club et en sélection » écrit le club breton au sujet du défenseur de 25 ans qui a porté les couleurs de l’OL la saison passée.
Derniers commentaires

L’OL a refusé une offre à 9 ME

Intransferable !

OM : Frank McCourt a tranché, Medhi Benatia le pointe du doigt

Quand on voit chaque mercato depuis l'arrivée de Longoria et encore plus avec celle de Benatia, je crois qu'ils ont pas compris ce que veut dire équilibrer les comptes mdrrr

OM : Frank McCourt a tranché, Medhi Benatia le pointe du doigt

Guillaume, arette les articles sur l'OM Tu vomis tes mots dans tes articles. Pitoyable

L1 : Christophe Dugarry trahit l’OM et supporte l’OL

C'est sur que quand on voit jouer les lyonnais actuellement, on est à mille lieues du niveau de Dugarry, la comtesse aux pieds carrés...

L1 : Christophe Dugarry trahit l’OM et supporte l’OL

Tiens voila BAD MORTY number one

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

Loading