Rennes officialise le départ définitif de Warmed Omari

Prêté à Hambourg depuis le début de la saison, Warmed Omari s’engage définitivement en faveur du club allemand.

Le Stade Rennais a officialisé le départ définitif de son défenseur de 25 ans ce mardi sur son site internet. « Prêté cet été en Allemagne après un passage à Lyon, Warmed Omari va poursuivre l’aventure en Bundesliga en étant transféré définitivement au HSV. Pur produit de l’Académie, Rouge et Noir depuis l’âge de 14 ans, le défenseur s’est ensuite imposé avec brio en équipe fanion, totalisant 94 apparitions. Le SRFC, heureux de le voir retrouver les terrains après sa blessure, tient à remercier Warmed pour son engagement et à lui souhaiter une belle route, en club et en sélection » écrit le club breton au sujet du défenseur de 25 ans qui a porté les couleurs de l’OL la saison passée.