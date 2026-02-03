OM : Murillo viré, De Zerbi traité de « médiocre »

Amir Murillo devrait quitter l’OM dans les prochaines heures. Le Panaméen n’est plus en odeur de sainteté aux yeux de Roberto De Zerbi.

Les choses vont vite dans le football et plus encore dans un club comme l’ OM . Cette fin de mercato hivernal pourrait réserver son lot de surprises sur la Canebière. Alors qu’il était jusqu’ici l’un des joueurs appréciés par Roberto De Zerbi, Amir Murillo est désormais poussé vers la sortie par l’entraîneur italien. Une situation qui surprend de nombreux supporters et observateurs de l’Olympique de Marseille. Conscient que cette décision fera parler, De Zerbi a néanmoins avancé plusieurs raisons pour justifier le départ imminent du latéral marseillais. Une décision qui passe mal .

De Zerbi ne fait plus l'unanimité

Le coach de merde… quand c’est pour faire la même chose avec Rulli qui coûte au moins 3-4 victoires à l’OM cette saison sur des sorties hasardeuses y’a personne pour parler. Ce mec c’est juste un acteur. J’espère que Murillo trouvera un club qui le respectera », fulmine ainsi un fan de l'OM. Mais, il n'y a pas qu'eux à s'en prendre au technicien transalpin, coutumier du fait. Car même si face à la presse, RDZ a en effet expliqué sans sourciller que le problème venait du manque de détermination affiché par Murillo pour évoluer à Marseille , les supporters marseillais ne masquent pas un certain écoeurement face à l'attitude de l'entraîneur italien. «», fulmine ainsi un fan de l'OM. Mais, il n'y a pas qu'eux à s'en prendre au technicien transalpin, coutumier du fait.

Sur X (ancien Twitter), Alvaro Martinez, journaliste aux 41,4k followers, est lui nettement plus brutal contre Roberto De Zerbi. « Blâmer un joueur capable d'évoluer en défense centrale, à gauche et à droite fait de vous un entraîneur MÉDIOCRE. L'Olympique de Marseille devrait le licencier, pas Michael Amir Murillo », fulmine notre confrère, qui estime que De Zerbi renvoie sur les autres ses propres erreurs et qu'il ne mérite pas d'être considéré comme un grand technicien.