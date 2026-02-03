ICONSPORT_280510_0150
Roberto De Zerbi - OM

OM : Murillo viré, De Zerbi traité de « médiocre »

OM03 févr. , 10:20
parHadrien Rivayrand
1
Amir Murillo devrait quitter l’OM dans les prochaines heures. Le Panaméen n’est plus en odeur de sainteté aux yeux de Roberto De Zerbi.
Les choses vont vite dans le football et plus encore dans un club comme l’OM. Cette fin de mercato hivernal pourrait réserver son lot de surprises sur la Canebière. Alors qu’il était jusqu’ici l’un des joueurs appréciés par Roberto De Zerbi, Amir Murillo est désormais poussé vers la sortie par l’entraîneur italien. Une situation qui surprend de nombreux supporters et observateurs de l’Olympique de Marseille. Conscient que cette décision fera parler, De Zerbi a néanmoins avancé plusieurs raisons pour justifier le départ imminent du latéral marseillais. Une décision qui passe mal .

De Zerbi ne fait plus l'unanimité

Car même si face à la presse, RDZ a en effet expliqué sans sourciller que le problème venait du manque de détermination affiché par Murillo pour évoluer à Marseille, les supporters marseillais ne masquent pas un certain écoeurement face à l'attitude de l'entraîneur italien. « Le coach de merde… quand c’est pour faire la même chose avec Rulli qui coûte au moins 3-4 victoires à l’OM cette saison sur des sorties hasardeuses y’a personne pour parler. Ce mec c’est juste un acteur. J’espère que Murillo trouvera un club qui le respectera », fulmine ainsi un fan de l'OM. Mais, il n'y a pas qu'eux à s'en prendre au technicien transalpin, coutumier du fait.
Sur X (ancien Twitter), Alvaro Martinez, journaliste aux 41,4k followers, est lui nettement plus brutal contre Roberto De Zerbi. « Blâmer un joueur capable d'évoluer en défense centrale, à gauche et à droite fait de vous un entraîneur MÉDIOCRE. L'Olympique de Marseille devrait le licencier, pas Michael Amir Murillo », fulmine notre confrère, qui estime que De Zerbi renvoie sur les autres ses propres erreurs et qu'il ne mérite pas d'être considéré comme un grand technicien.

Lire aussi

OM : El Karouani à Marseille, c'était une blagueOM : El Karouani à Marseille, c'était une blague
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_283669_0338
OL

CdF : Terrible affluence pour OL-Laval

ICONSPORT_268698_0109
Ligue 1

L1 : Christophe Dugarry trahit l’OM et supporte l’OL

ICONSPORT_232794_0228
OL

L'OL mise 1,5 ME pour oublier un gros flop

ICONSPORT_277063_1023
Arabie Saoudite

Transfert annulé pour N'Golo Kanté, Fenerbahçe en furie

Fil Info

03 févr. , 13:20
CdF : Terrible affluence pour OL-Laval
03 févr. , 13:00
L1 : Christophe Dugarry trahit l’OM et supporte l’OL
03 févr. , 12:40
L'OL mise 1,5 ME pour oublier un gros flop
03 févr. , 12:30
Transfert annulé pour N'Golo Kanté, Fenerbahçe en furie
03 févr. , 12:20
OM : Frank McCourt a tranché, Medhi Benatia le pointe du doigt
03 févr. , 12:00
Le PSG lâche 100 ME pour la nouvelle star de son projet
03 févr. , 11:40
Rennes champion du monde des ventes, les supporters écoeurés
03 févr. , 11:24
L’ASSE règle officiellement l’épineux cas Ekwah
03 févr. , 11:20
OL : Le mercato parfait existe, il est bluffé

Derniers commentaires

L’OL a refusé une offre à 9 ME

Intransferable !

OM : Frank McCourt a tranché, Medhi Benatia le pointe du doigt

Quand on voit chaque mercato depuis l'arrivée de Longoria et encore plus avec celle de Benatia, je crois qu'ils ont pas compris ce que veut dire équilibrer les comptes mdrrr

OM : Frank McCourt a tranché, Medhi Benatia le pointe du doigt

Guillaume, arette les articles sur l'OM Tu vomis tes mots dans tes articles. Pitoyable

L1 : Christophe Dugarry trahit l’OM et supporte l’OL

C'est sur que quand on voit jouer les lyonnais actuellement, on est à mille lieues du niveau de Dugarry, la comtesse aux pieds carrés...

L1 : Christophe Dugarry trahit l’OM et supporte l’OL

Tiens voila BAD MORTY number one

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

Loading