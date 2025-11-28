Ligue 1+ mise sur le Black Friday pour décoller

Le succès de Ligue 1+ est prometteur, mais la LFP veut rapidement aller plus loin et tous les moyens sont bons pour récupérer de nouveaux abonnés.

Partie très fort au lancement de cette saison, Ligue 1+ a rapidement dépassé ses premiers objectifs en franchissant le cap du million d’abonnés, ce que DAZN n’avait pas réussi à faire qu’à force de promotions de plus en plus incroyables. Si cela permet de rappeler que les Français n’ont pas abandonné leur championnat à la télévision, il y a encore de nombreuses étapes à franchir pour faire de Ligue 1+ une chaine rentable et qui rapporte de l’argent aux clubs.

La crainte est de voir la chaine de la LFP stagner un peu au-dessus de la barre du million d’abonnés, et être très loin d’aller chercher le deuxième million jugé nécessaire pour commencer à devenir intéressant pour les clubs. Surtout que BeIN Sports a très envie d’abandonner la Ligue 1, et la manne financière que la chaine qatarie dépose chaque année disparaitrait.

Résultat, pour essayer de séduire de nouveaux abonnés, Ligue 1+ vient de lancer une offre pour le Black Friday, disponible jusqu’au 7 décembre. Avec cette promotion, les deux premiers mois sont baissés à 9,99 euros par mois, avant de passer à 14,99 euros par mois. Pour en bénéficier, il faut y souscrire pour 12 mois. La LFP met en avant le Trophée des Champions et les multiplex de fin de saison pour convaincre les suiveurs du championnat de France de faire le grand saut.

Au dernier pointage, révélé début novembre par L’Equipe, Ligue 1+ comptait 1,15 million d’abonnés au début du mois d’octobre. L’objectif de la Ligue est d’aller chercher 2,25 millions d’abonnés à l’issue de la quatrième saison de la chaine, ce qui laisse encore du temps. Mais il va falloir continuer à se rapprocher de ce chiffre, ce qui explique aussi les offres qui fleurissent régulièrement pour créer de nouveaux abonnés.