Ligue 1+ mise sur le Black Friday pour décoller

TV28 nov. , 10:20
parGuillaume Conte
Le succès de Ligue 1+ est prometteur, mais la LFP veut rapidement aller plus loin et tous les moyens sont bons pour récupérer de nouveaux abonnés.
Partie très fort au lancement de cette saison, Ligue 1+ a rapidement dépassé ses premiers objectifs en franchissant le cap du million d’abonnés, ce que DAZN n’avait pas réussi à faire qu’à force de promotions de plus en plus incroyables. Si cela permet de rappeler que les Français n’ont pas abandonné leur championnat à la télévision, il y a encore de nombreuses étapes à franchir pour faire de Ligue 1+ une chaine rentable et qui rapporte de l’argent aux clubs.
La crainte est de voir la chaine de la LFP stagner un peu au-dessus de la barre du million d’abonnés, et être très loin d’aller chercher le deuxième million jugé nécessaire pour commencer à devenir intéressant pour les clubs. Surtout que BeIN Sports a très envie d’abandonner la Ligue 1, et la manne financière que la chaine qatarie dépose chaque année disparaitrait.
Résultat, pour essayer de séduire de nouveaux abonnés, Ligue 1+ vient de lancer une offre pour le Black Friday, disponible jusqu’au 7 décembre. Avec cette promotion, les deux premiers mois sont baissés à 9,99 euros par mois, avant de passer à 14,99 euros par mois. Pour en bénéficier, il faut y souscrire pour 12 mois. La LFP met en avant le Trophée des Champions et les multiplex de fin de saison pour convaincre les suiveurs du championnat de France de faire le grand saut.
Au dernier pointage, révélé début novembre par L’Equipe, Ligue 1+ comptait 1,15 million d’abonnés au début du mois d’octobre. L’objectif de la Ligue est d’aller chercher 2,25 millions d’abonnés à l’issue de la quatrième saison de la chaine, ce qui laisse encore du temps. Mais il va falloir continuer à se rapprocher de ce chiffre, ce qui explique aussi les offres qui fleurissent régulièrement pour créer de nouveaux abonnés.

Derniers commentaires

OL : Tolisso met des triplés, Deschamps va encore l'ignorer

Mets des triplés 😁😁 il a mit un triplé. Si DD voulait l'appeler il l'aurait fait depuis longtemps. Il faudrait vraiment qu'il y ait une hécatombe dans les milieux français et encore...

PSG : Liverpool craque et appelle Luis Enrique

A priori oui car c'est Liverpool grand d'Europe et de première League mais est ce que Luis Enrique serait tenté dy aller. Je pense qu'il préférerait allez au Barça plutôt. Ou rester a Paris

OL : Tolisso met des triplés, Deschamps va encore l'ignorer

dans une liste de " 26" , il aura sa place car il n'a jamais posé problème et un mois c'est long ....

OL : Tolisso met des triplés, Deschamps va encore l'ignorer

Après, il ne faut rien attendre de certains supporters marseillais ...

Le taulier du PSG règle le problème Chevalier

Pas faux, mais Donnarumma refusait de prolonger selon la grille de salaire du PSG. Tu ne pouvais pas détruire ton équilibre pour 1 seul homme. Donnarumma a mis plus de 2 ans à être reconnu comme le taulier du PSG, jusqu'en novembre 2024 il était discuté (remplaçant à Arsenal)...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

