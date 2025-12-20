ICONSPORT_279505_0291

CAN 2025 : Greenwood et l'Algérie, c'est le coup de foudre

CAN 202520 déc. , 22:30
parCorentin Facy
0
Malgré un soutien populaire toujours aussi fort, l’Algérie est loin d’être favori pour cette CAN 2025. Homme fort de l’OM cette saison, Mason Greenwood sera toutefois un supporter assumé des Fennecs cet hiver.
La CAN 2025 débute ce dimanche avec le match d’ouverture entre le Maroc et les Comores à 20 heures. Les coéquipiers d’Achraf Hakimi, qui plus est devant leur public, sont les grands favoris de cette compétition. Le Sénégal, l’Egypte ou encore la Côte d’Ivoire seront les autres nations à suivre parmi celles qui peuvent prétendre soulever la coupe dans un mois. L’Algérie espère créer la surprise, mais les Fennecs partent de plus loin. Ils ont enchaîné les désillusions lors des précédentes éditions de la CAN et les voir sacrés mi-janvier serait une vraie surprise.
Mason Greenwood semble pourtant y croire. Invité comme plusieurs joueurs de l’Olympique de Marseille à s’exprimer sur son favori pour la CAN, le numéro dix du club phocéen a instinctivement cité l’Algérie. Un pronostic et un souhait qui ont évidemment fait beaucoup réagir les supporters des Verts. « Mason tu rentres dans nos coeurs là », « Le meilleur joueur de Ligue 1 a parlé », « Il sait parler au public marseillais », « On peut le naturaliser s’il veut », « Il n’a pas une arrière grand mère algérienne par hasard ? », « Il connaît le foot » ou encore « Même lui sait reconnaître un futur vainqueur » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où de nombreux supporters algériens ont réagi positivement à l’avis exprimé par Mason Greenwood.

Ce n’est pas le cas de tous les fans des Fennecs néanmoins, certains mettant un point d’honneur à ne pas être associé, ni de près ni de loin, à l’attaquant de l’OM dont le passé sulfureux fait toujours polémique à chaque prise de parole de sa part. Quoi qu’il en soit, Mason Greenwood est le seul joueur olympien à miser sur l’Algérie dans cette CAN puisque Paixao, Weah, Vermeeren ou encore Rulli et Hojbjerg misent eux sur le Maroc de leur coéquipier Nayef Aguerd.
0
Derniers commentaires

CdF : Le PSG fait le spectacle contre Fontenay

Je viens de remarquer que deux joueurs de Fontenay s'appellent respectivement Vin et Fromage 👀

OL : Un international vénézulien à 9ME visé par Lyon

meme si je suis d'accord avec toi sur le fond faire affaire avec textor devrait etre evité il est plus sur le poste de nuamah il a 145match a droite 33 a gauche et 60 en mo donc tres tres polyvalent .. je l'avais vu joué y a 2 ans je le trouvais relativement bon

CdF : Lille dans la douleur, Lorient sans pitié

c est toujours magique la coupe. c est cool pour les amateurs. Mon cousin qui jouait en National cette année là, avait sorti plusieurs clubs de l1. dont Nantes et l OL. Ca restera a jamais gravé dans leur tete! c est bien

OM : L'affaire Longoria fait hurler de rage les arbitres

bizarre. alors Phil t as des trucs a cacher? ou d autres? chuttt tout va bien

Disasi à l'OL, c'est plus chaud que jamais

s'il est a 100% dès janvier pour 5mois pourquoi pas

