CAN 2025 : Greenwood et l'Algérie, c'est le coup de foudre

Malgré un soutien populaire toujours aussi fort, l’Algérie est loin d’être favori pour cette CAN 2025. Homme fort de l’OM cette saison, Mason Greenwood sera toutefois un supporter assumé des Fennecs cet hiver.

La CAN 2025 débute ce dimanche avec le match d’ouverture entre le Maroc et les Comores à 20 heures. Les coéquipiers d’Achraf Hakimi, qui plus est devant leur public, sont les grands favoris de cette compétition. Le Sénégal, l’Egypte ou encore la Côte d’Ivoire seront les autres nations à suivre parmi celles qui peuvent prétendre soulever la coupe dans un mois. L’Algérie espère créer la surprise, mais les Fennecs partent de plus loin. Ils ont enchaîné les désillusions lors des précédentes éditions de la CAN et les voir sacrés mi-janvier serait une vraie surprise.

Mason Greenwood semble pourtant y croire. Invité comme plusieurs joueurs de l’Olympique de Marseille à s’exprimer sur son favori pour la CAN, le numéro dix du club phocéen a instinctivement cité l’Algérie. Un pronostic et un souhait qui ont évidemment fait beaucoup réagir les supporters des Verts. « Mason tu rentres dans nos coeurs là », « Le meilleur joueur de Ligue 1 a parlé », « Il sait parler au public marseillais », « On peut le naturaliser s’il veut », « Il n’a pas une arrière grand mère algérienne par hasard ? », « Il connaît le foot » ou encore « Même lui sait reconnaître un futur vainqueur » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où de nombreux supporters algériens ont réagi positivement à l’avis exprimé par Mason Greenwood.

Ce n’est pas le cas de tous les fans des Fennecs néanmoins, certains mettant un point d’honneur à ne pas être associé, ni de près ni de loin, à l’attaquant de l’OM dont le passé sulfureux fait toujours polémique à chaque prise de parole de sa part. Quoi qu’il en soit, Mason Greenwood est le seul joueur olympien à miser sur l’Algérie dans cette CAN puisque Paixao, Weah, Vermeeren ou encore Rulli et Hojbjerg misent eux sur le Maroc de leur coéquipier Nayef Aguerd.