CdF : Le PSG fait le spectacle contre Fontenay

Coupe de France20 déc. , 22:52
parMehdi Lunay
32e de finale de la Coupe de France :
Stade de la Beaujoire (Nantes)
Fontenay-PSG 0-4
Buts : Doué (25e), Dembélé (34e sp), Ramos (53e, 58e) 
Aucun souci pour l'entrée en lice du tenant du titre. Le PSG écartait facilement le club de Fontenay (N3). Les Vendéens s'accrochaient bien en début de match, défendant solidement et même parfois trop. Le jeune titi David Boly subissait une grosse faute sur la cheville. Paris se détachait avant le repos. Doué ouvrait le score sur un bon service de Dembélé. Le Ballon d'Or doublait la mise sur penalty. Après le repos, Ramos s'offrait un doublé avec notamment une mauvaise passe en retrait d'un défenseur sur le quatrième but parisien. Paris assurait un succès 4-0 pour rejoindre sans surprise les 16e de finale de la Coupe de France.

Coupe de France

20 décembre 2025 à 21:00
Fontenay Vendée Foot
0
4
Match terminé
Paris Saint Germain
Doue25'Dembélé34'Ramos53'Ramos58'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
61
ENTRE
N. Kamara
Paris Saint GermainParis Saint Germain
SORT
O. Dembélé
Paris Saint GermainParis Saint Germain
Remplacement
61
ENTRE
F. Ruiz Peña
Paris Saint GermainParis Saint Germain
SORT
W. Zaire Emery
Paris Saint GermainParis Saint Germain
Remplacement
61
ENTRE
N. Nsoki
Paris Saint GermainParis Saint Germain
SORT
D. Doue
Paris Saint GermainParis Saint Germain
But
58
G. Ramos
Paris Saint GermainParis Saint Germain
Voir Les Détails Complets Du Match
