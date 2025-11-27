TV : « Les poches sont vides », Zack Nani recale la Belgique

Le championnat belge connaît de gros problèmes de diffusion en cette fin d’année 2025 puisque le contrat entre la Pro League et DAZN a été rompu avec effet immédiat. Une aubaine pour Zack Nani ?

La Ligue 1 n’est pas le seul championnat à connaître de grosses difficultés avec ses diffuseurs. Alors que la LFP a souhaité sortir de ce modèle traditionnel l’été dernier en créant sa propre chaîne, la Pro League belge est dans une situation très difficile. Et pour cause, le contrat avec DAZN a été rompu avec effet immédiat et il est urgent pour la ligue belge de trouver un nouveau diffuseur. Le nom de Zack Nani a été évoqué puisque le célèbre streamer s’est lancé depuis le début de la saison dans la diffusion de certaines compétitions.

La Saudi Pro League ainsi que les matchs de l’Equipe de France espoirs sont notamment accessibles gratuitement sur sa chaîne. Le championnat belge était une belle opportunité pour Zack Nani d’étoffer encore davantage son offre et son catalogue de droits. Mais au cours d’un live sur Twitch, le streamer a calmé les espoirs des internautes belges en faisant savoir qu’il était très improbable qu’il soit le prochain diffuseur de la Pro League de Belgique.

« Le contrat de diffusion entre DAZN et la Pro League (Belgique) est rompue. La Pro League est au pied du mur et doit trouver une solution d’urgence. On m’a invoqué dans les commentaires (rires). Ecoutez, je vais répondre à ça. Je l’annonce, je ne pourrais pas prendre la ligue belge, pour une raison précise c’est que j’ai déjà la Saudi Pro League qui me prend beaucoup de temps. Je ne peux pas faire deux ligues en même temps chaque week-end. Je pourrais mettre d’autres gens que moi qui commentent mais je ne suis pas encore à ce niveau-là. Ca fait à peine 3 mois que je diffuse du football » a d’abord lancé Zack Nani, confirmant toutefois qu’il avait été contacté pour diffuser le championnat belge à l’avenir.

Zack Nani n'a pas les moyens

« On m’a quand même contacté pour savoir si j’étais intéressé. Je vais voir ce que ça dit… A la rigueur, si c’était pour diffuser un match ici et là, on pourrait discuter. Mais à voir. Et puis surtout, les poches sont vides. Je n’ai plus d’argent à investir dans le football. Il faut que je stabilise ce que j’ai, qu’on le produise bien, qu’on améliore le contenu. Il y a encore beaucoup de choses que l’on peut faire avec les Espoirs et la Saudi Pro League. Mes frères belges, ça va être difficile pour moi de se caler dessus même si j’ai été contacté » a conclu le streamer aux 670.000 abonnés sur Twitch. Reste maintenant à voir si un possible rebondissement est possible dans ce dossier même si, à moins d’une grosse surprise, Zack Nani ne sera pas le prochain diffuseur du championnat belge.