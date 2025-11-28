TV : Monaco - PSG, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Dans l'optique de conforter son avance en Ligue 1, le Paris Saint-Germain se déplace à Monaco fort d'un succès important face à Tottenham. De leur côté, les Monégasques restent sur une seule victoire lors de leurs cinq derniers matchs toutes compétitions confondues.

Quelle heure pour Monaco - PSG ?

samedi 29 novembre à 17h00 au stade Louis II. Invaincu en Ligue 1 depuis huit matchs, le Paris Saint-Germain a l'occasion de maintenir sa courte avance sur l'Olympique de Marseille en allant chercher une victoire sur le Rocher. Quant à Monaco, l'heure est à la relève après avoir encaissé trois défaites consécutives en championnat. Le coup d'envoi de cette rencontre importante sera donné ceau stade Louis II.

Sur quelle chaîne suivre Monaco - PSG ?

Ligue 1+, la plateforme de diffusion de la LFP, que sur beIN Sports. Cette co-diffusion d'un match du top 10 est la première des deux comprises dans le contrat avec beIN. Dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1, la rencontre entre l' AS Monaco et le Paris Saint-Germain sera à suivre aussi bien sur, la plateforme de diffusion de la LFP, que sur. Cette co-diffusion d'un match du top 10 est la première des deux comprises dans le contrat avec beIN.

Les compos probables de Monaco - PSG :

Actuellement leader de Ligue 1, le PSG sait que le moindre faux pas peut profiter à l'Olympique de Marseille, deuxième à seulement deux petits points. D'autant plus que les Phocéens jouent directement après le match des Parisiens face à Monaco et sauront comment tirer profit d'un mauvais résultat des hommes de Luis Enrique. Pour cette rencontre, l'entraineur du PSG pourrait essayer de relancer Ousmane Dembélé ou bien donner des minutes précieuses à Quentin Ndjantou ou Gonçalo Ramos. Pour le reste, l'équipe type est attendue, sans Hakimi ni Doué, touchés.

La compo probable du PSG : Chevalier - Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Vitinha, Neves, Ruiz - Barcola, Dembélé (ou Ndjantou/Ramos), Kvaratskhelia.

Quant à l'AS Monaco, les calculs sont simples. Un mauvais résultat pénaliserait drastiquement le club dans sa course à l'Europe. Actuellement classés 8es, les Monégasques n'ont encore que trois points de retard sur le quatrième… mais surtout huit sur le podium. L'occasion de relancer la machine après une telle série de mauvais résultats est donc idéale. Pour ce match, il est difficile d'imaginer Paul Pogba être titularisé. Le onze de départ devrait donc ressembler à celui utilisé pour Pafos.

La compo probable de l'AS Monaco : Hradecky - Kehrer, Salisu, Caio Henrique - Vanderson, Camara, Golovin, Ouattara - Akliouche, Balogun, Fati