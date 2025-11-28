ICONSPORT_273046_0010
TV : Monaco - PSG, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Ligue 1
par Quentin Mallet
Dans l'optique de conforter son avance en Ligue 1, le Paris Saint-Germain se déplace à Monaco fort d'un succès important face à Tottenham. De leur côté, les Monégasques restent sur une seule victoire lors de leurs cinq derniers matchs toutes compétitions confondues.

Quelle heure pour Monaco - PSG ?

Invaincu en Ligue 1 depuis huit matchs, le Paris Saint-Germain a l'occasion de maintenir sa courte avance sur l'Olympique de Marseille en allant chercher une victoire sur le Rocher. Quant à Monaco, l'heure est à la relève après avoir encaissé trois défaites consécutives en championnat. Le coup d'envoi de cette rencontre importante sera donné ce samedi 29 novembre à 17h00 au stade Louis II.

Sur quelle chaîne suivre Monaco - PSG ?

Dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1, la rencontre entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain sera à suivre aussi bien sur Ligue 1+, la plateforme de diffusion de la LFP, que sur beIN Sports. Cette co-diffusion d'un match du top 10 est la première des deux comprises dans le contrat avec beIN.

Les compos probables de Monaco - PSG : 

Actuellement leader de Ligue 1, le PSG sait que le moindre faux pas peut profiter à l'Olympique de Marseille, deuxième à seulement deux petits points. D'autant plus que les Phocéens jouent directement après le match des Parisiens face à Monaco et sauront comment tirer profit d'un mauvais résultat des hommes de Luis Enrique. Pour cette rencontre, l'entraineur du PSG pourrait essayer de relancer Ousmane Dembélé ou bien donner des minutes précieuses à Quentin Ndjantou ou Gonçalo Ramos. Pour le reste, l'équipe type est attendue, sans Hakimi ni Doué, touchés.
La compo probable du PSG : Chevalier - Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Vitinha, Neves, Ruiz - Barcola, Dembélé (ou Ndjantou/Ramos), Kvaratskhelia.
Quant à l'AS Monaco, les calculs sont simples. Un mauvais résultat pénaliserait drastiquement le club dans sa course à l'Europe. Actuellement classés 8es, les Monégasques n'ont encore que trois points de retard sur le quatrième… mais surtout huit sur le podium. L'occasion de relancer la machine après une telle série de mauvais résultats est donc idéale. Pour ce match, il est difficile d'imaginer Paul Pogba être titularisé. Le onze de départ devrait donc ressembler à celui utilisé pour Pafos.
La compo probable de l'AS Monaco : Hradecky - Kehrer, Salisu, Caio Henrique - Vanderson, Camara, Golovin, Ouattara - Akliouche, Balogun, Fati

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

