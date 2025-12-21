ICONSPORT_280196_0001 (1)

Endrick à tout prix, l'OL doit faire une folie

OL21 déc. , 8:40
parCorentin Facy
0
L’OL et le Real Madrid négocient les ultimes détails du prêt d’Endrick dans la capitale des Gaules. Selon L’Equipe, la prise en charge du salaire de l’avant-centre brésilien est actuellement au coeur des négociations.
Il est attendu par les supporters de l’Olympique Lyonnais avec énormément d’impatience. Déçu par sa première partie de saison quasiment blanche, Endrick est sur le point de rejoindre la Ligue 1. Un prêt à l’OL est en très bonne voie puisque l’accord de principe entre le club rhodanien et le Real Madrid est quasiment finalisé. Selon les informations révélées par L’Equipe au début du week-end, les négociations se portent à présent sur la prise en charge du salaire de l’ancien joueur de Palmeiras, lequel perçoit 400.000 euros par mois dans la capitale espagnole.

Endrick attendu avec impatience à Lyon

Lyon aimerait que le Real prenne à sa charge une partie de cet imposant salaire. Les deux clubs sont optimistes quant à la finalisation de ce dossier mais ne se sont pas encore entendus à 100% sur le plan financier. Pour les supporters de l’OL, il est en tout cas urgent que ce dossier aboutisse. A l’occasion d’un précédent article sur Foot01, nous vous avons demandé si Endrick était « la bonne solution » pour l’Olympique Lyonnais. Vous avez été très nombreux à répondre (plus de 3.000 votes) et selon 72% d’entre vous, il est clair que l’OL doit absolument finaliser la signature de l’attaquant brésilien de 19 ans.
Capture d’écran 2025-12-20 à 22.48.37
Les supporters de l'OL sont très favorables à une arrivée d'Endrick cet hiver
21% d’entre vous estiment qu’Endrick n’est pas le joueur idéal pour l'attaque lyonnaise cet hiver tandis que 7% n’ont pas d’avis sur la question. Un plébiscite énorme en faveur d’Endrick qui prouve que les supporters de l’Olympique Lyonnais ont hâte de voir l’attaquant du Real Madrid sous les couleurs des Gones lors de la seconde partie de la saison 2025-2026. Un message fort à l’égard de Matthieu Louis-Jean, de Michael Gerlinger et de Michel Kang, lesquels sont vivement encouragés à trouver un accord sur le plan financier pour la prise en charge du salaire de l’attaquant de la Seleçao. Car un échec inattendu sur ce dossier risquerait de faire beaucoup de bruit et d’énormément décevoir le public du Groupama Stadium.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_280040_0008
PSG

Dayot Upamecano au PSG, c'est tranché

ICONSPORT_279926_0354
OL

CdF : L'OL battu par une R1, il explique comment

ICONSPORT_270064_0079
OM

OM : Medina de retour dans le groupe

ICONSPORT_277550_0014
PSG

CdF : Le PSG laisse sa part de la recette à Fontenay

Fil Info

21 déc. , 11:00
Dayot Upamecano au PSG, c'est tranché
21 déc. , 10:40
CdF : L'OL battu par une R1, il explique comment
21 déc. , 10:29
OM : Medina de retour dans le groupe
21 déc. , 10:26
CdF : Le PSG laisse sa part de la recette à Fontenay
21 déc. , 10:20
La police arrête un ex-défenseur de l'OM à Versailles
21 déc. , 10:00
OM, Barça ou Real, une pépite va bientôt décider
21 déc. , 9:40
Maroc - Comores : A quelle heure et sur quelle chaîne suivre le premier match de la CAN ?
21 déc. , 9:20
Bourg-en-Bresse-OM : De Zerbi prépare une énorme surprise
21 déc. , 9:00
Un international marocain à Nantes, ça chauffe

Derniers commentaires

OM, Barça ou Real, une pépite va bientôt décider

la conccurence est peu rude là!

Bourg-en-Bresse-OM : De Zerbi prépare une énorme surprise

c cool ces 3 retours de longues dates ! et pas des moindres. 3 recrues. se focaliser juste sur un 10 et pourquoi pas Ordonnez en prime

La CAN supprimée, révolution en Afrique

comme un appart au Qatar par ex?

L'OM d'Eyraud flirtait avec l'amateurisme, il accuse

comment faire face à des fonds illimités et une equité inexistante? c est un pays ultra riche qui dirige la L1. l Europe et qui achete ce qu il veut et qui il veut

OM : L'affaire Longoria fait hurler de rage les arbitres

Depuis d'autres on fait pire que Longoria mais personne ne s'offusque bizarre 🤔

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading