Endrick à tout prix, l'OL doit faire une folie

L’OL et le Real Madrid négocient les ultimes détails du prêt d’Endrick dans la capitale des Gaules. Selon L’Equipe, la prise en charge du salaire de l’avant-centre brésilien est actuellement au coeur des négociations.

Il est attendu par les supporters de l’Olympique Lyonnais avec énormément d’impatience. Déçu par sa première partie de saison quasiment blanche, Endrick est sur le point de rejoindre la Ligue 1 . Un prêt à l’OL est en très bonne voie puisque l’accord de principe entre le club rhodanien et le Real Madrid est quasiment finalisé. Selon les informations révélées par L’Equipe au début du week-end, les négociations se portent à présent sur la prise en charge du salaire de l’ancien joueur de Palmeiras, lequel perçoit 400.000 euros par mois dans la capitale espagnole.

Endrick attendu avec impatience à Lyon

Lyon aimerait que le Real prenne à sa charge une partie de cet imposant salaire. Les deux clubs sont optimistes quant à la finalisation de ce dossier mais ne se sont pas encore entendus à 100% sur le plan financier. Pour les supporters de l’OL, il est en tout cas urgent que ce dossier aboutisse. A l’occasion d’un précédent article sur Foot01, nous vous avons demandé si Endrick était « la bonne solution » pour l’Olympique Lyonnais. Vous avez été très nombreux à répondre (plus de 3.000 votes) et selon 72% d’entre vous, il est clair que l’OL doit absolument finaliser la signature de l’attaquant brésilien de 19 ans.

Les supporters de l'OL sont très favorables à une arrivée d'Endrick cet hiver

21% d’entre vous estiment qu’Endrick n’est pas le joueur idéal pour l'attaque lyonnaise cet hiver tandis que 7% n’ont pas d’avis sur la question. Un plébiscite énorme en faveur d’Endrick qui prouve que les supporters de l’Olympique Lyonnais ont hâte de voir l’attaquant du Real Madrid sous les couleurs des Gones lors de la seconde partie de la saison 2025-2026. Un message fort à l’égard de Matthieu Louis-Jean, de Michael Gerlinger et de Michel Kang, lesquels sont vivement encouragés à trouver un accord sur le plan financier pour la prise en charge du salaire de l’attaquant de la Seleçao. Car un échec inattendu sur ce dossier risquerait de faire beaucoup de bruit et d’énormément décevoir le public du Groupama Stadium.