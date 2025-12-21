Dembélé et Luis Enrique, fin de l’alerte au PSG

Les relations sont glaciales entre Ousmane Dembélé et Luis Enrique au PSG selon le journaliste Bertrand Latour. Mais la prestation du Ballon d’Or face à Fontenay avec le brassard de capitaine va logiquement calmer les polémiques avant la trêve hivernale.

« Il y a un problème entre le staff, le club, et le Ballon d’Or. Le staff considère qu’il n’est pas prêt pour débuter un match, raison pour laquelle il n’en a débuté aucun depuis sa blessure contre le Bayern Munich. De son côté, le joueur pense qu’il a besoin de débuter » a notamment lancé le journaliste de la chaîne cryptée. Comme l’année dernière à la même époque, les relations entre Luis Enrique et Ousmane Dembélé ne sont pas idylliques au Paris Saint-Germain. Proche du joueur et de son entourage, le journaliste Bertrand Latour a révélé sur Canal+ que le Ballon d’Or et l’entraîneur du PSG partageaient quelques points de divergences actuellement a notamment lancé le journaliste de la chaîne cryptée.

Tous les regards étaient donc tournés vers Ousmane Dembélé ce samedi soir à l’occasion du déplacement du Paris Saint-Germain à Nantes pour y défier l’équipe de Fontenay en 32e de finale de la Coupe de France . Signe fort ou simple hasard, Ousmane Dembélé était capitaine pour cette rencontre. Et l’ancien joueur du Barça, buteur sur penalty, s’est montré très inspiré avec une qualité de passe retrouvée et une influence totale sur le jeu de son équipe. Dembélé a peut-être lancé sa saison avec ce match référence malgré une faible adversité selon Elton Mokolo.

Ousmane Dembélé a peut-être lancé sa saison

« On est quand même plus rassurés quand on a Ousmane Dembélé sur le terrain au PSG. Il t’apporte une meilleure qualité d’occasion. Il sait mettre ses coéquipiers dans les meilleures conditions sur la dernière passe ou sur l’avant-dernière passe. Au moment de regarder les performances des joueurs offensifs du PSG, j’ai le sentiment que c’est lui qui a les meilleures performances à chaque fois. Peut-être que je suis fou, que j’abuse. On a parlé du match contre Toulouse, face à Tottenham… A chaque fois qu’il joue, il élève le niveau par sa capacité à générer beaucoup d’occasions. Je n’ai pas trouvé ce sentiment chez un autre joueur offensif du PSG. En dépit du fait qu’il a été absent très longtemps, pour moi il a beaucoup plus produit en qualité qu’en quantité. En deuxième partie de saison, on l’attend aussi sur la quantité » a apprécié le consultant de RMC dans l’After Foot.

Dans son édition du jour, Le Parisien est du même avis. Nos confrères du quotidien régional ont accordé l’excellente note de 6,5/10 à Ousmane Dembélé. « Pour sa première titularisation depuis le 29 octobre, le Ballon d’Or regorgeait de bonnes intentions. Il a beaucoup dézoné en allant chercher les ballons près du rond central et a distribué plusieurs excellentes passes comme celle pour Doué qui amène le premier but. Il a inscrit le 2e but à la suite d’un penalty parfaitement exécuté. Remplacé sous une énorme ovation de la Beaujoire » détaille Le Parisien, qui confirme le retour en forme d’Ousmane Dembélé avant les vacances de Noël. Suffisant pour définitivement lever l’alerte après le petit clash avec Luis Enrique ? Réponse en 2026.