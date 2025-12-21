ICONSPORT_280428_0071

Dembélé et Luis Enrique, fin de l’alerte au PSG

PSG21 déc. , 8:00
parCorentin Facy
0
Les relations sont glaciales entre Ousmane Dembélé et Luis Enrique au PSG selon le journaliste Bertrand Latour. Mais la prestation du Ballon d’Or face à Fontenay avec le brassard de capitaine va logiquement calmer les polémiques avant la trêve hivernale.
Comme l’année dernière à la même époque, les relations entre Luis Enrique et Ousmane Dembélé ne sont pas idylliques au Paris Saint-Germain. Proche du joueur et de son entourage, le journaliste Bertrand Latour a révélé sur Canal+ que le Ballon d’Or et l’entraîneur du PSG partageaient quelques points de divergences actuellement. « Il y a un problème entre le staff, le club, et le Ballon d’Or. Le staff considère qu’il n’est pas prêt pour débuter un match, raison pour laquelle il n’en a débuté aucun depuis sa blessure contre le Bayern Munich. De son côté, le joueur pense qu’il a besoin de débuter » a notamment lancé le journaliste de la chaîne cryptée.
Tous les regards étaient donc tournés vers Ousmane Dembélé ce samedi soir à l’occasion du déplacement du Paris Saint-Germain à Nantes pour y défier l’équipe de Fontenay en 32e de finale de la Coupe de France. Signe fort ou simple hasard, Ousmane Dembélé était capitaine pour cette rencontre. Et l’ancien joueur du Barça, buteur sur penalty, s’est montré très inspiré avec une qualité de passe retrouvée et une influence totale sur le jeu de son équipe. Dembélé a peut-être lancé sa saison avec ce match référence malgré une faible adversité selon Elton Mokolo.

Ousmane Dembélé a peut-être lancé sa saison

« On est quand même plus rassurés quand on a Ousmane Dembélé sur le terrain au PSG. Il t’apporte une meilleure qualité d’occasion. Il sait mettre ses coéquipiers dans les meilleures conditions sur la dernière passe ou sur l’avant-dernière passe. Au moment de regarder les performances des joueurs offensifs du PSG, j’ai le sentiment que c’est lui qui a les meilleures performances à chaque fois. Peut-être que je suis fou, que j’abuse. On a parlé du match contre Toulouse, face à Tottenham… A chaque fois qu’il joue, il élève le niveau par sa capacité à générer beaucoup d’occasions. Je n’ai pas trouvé ce sentiment chez un autre joueur offensif du PSG. En dépit du fait qu’il a été absent très longtemps, pour moi il a beaucoup plus produit en qualité qu’en quantité. En deuxième partie de saison, on l’attend aussi sur la quantité » a apprécié le consultant de RMC dans l’After Foot.

Lire aussi

PSG : Clash Dembélé-Luis Enrique, Canal+ confirmePSG : Clash Dembélé-Luis Enrique, Canal+ confirme
Dans son édition du jour, Le Parisien est du même avis. Nos confrères du quotidien régional ont accordé l’excellente note de 6,5/10 à Ousmane Dembélé. « Pour sa première titularisation depuis le 29 octobre, le Ballon d’Or regorgeait de bonnes intentions. Il a beaucoup dézoné en allant chercher les ballons près du rond central et a distribué plusieurs excellentes passes comme celle pour Doué qui amène le premier but. Il a inscrit le 2e but à la suite d’un penalty parfaitement exécuté. Remplacé sous une énorme ovation de la Beaujoire » détaille Le Parisien, qui confirme le retour en forme d’Ousmane Dembélé avant les vacances de Noël. Suffisant pour définitivement lever l’alerte après le petit clash avec Luis Enrique ? Réponse en 2026.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_280040_0008
PSG

Dayot Upamecano au PSG, c'est tranché

ICONSPORT_279926_0354
OL

CdF : L'OL battu par une R1, il explique comment

ICONSPORT_270064_0079
OM

OM : Medina de retour dans le groupe

ICONSPORT_277550_0014
PSG

CdF : Le PSG laisse sa part de la recette à Fontenay

Fil Info

21 déc. , 11:00
Dayot Upamecano au PSG, c'est tranché
21 déc. , 10:40
CdF : L'OL battu par une R1, il explique comment
21 déc. , 10:29
OM : Medina de retour dans le groupe
21 déc. , 10:26
CdF : Le PSG laisse sa part de la recette à Fontenay
21 déc. , 10:20
La police arrête un ex-défenseur de l'OM à Versailles
21 déc. , 10:00
OM, Barça ou Real, une pépite va bientôt décider
21 déc. , 9:40
Maroc - Comores : A quelle heure et sur quelle chaîne suivre le premier match de la CAN ?
21 déc. , 9:20
Bourg-en-Bresse-OM : De Zerbi prépare une énorme surprise
21 déc. , 9:00
Un international marocain à Nantes, ça chauffe

Derniers commentaires

OM, Barça ou Real, une pépite va bientôt décider

la conccurence est peu rude là!

Bourg-en-Bresse-OM : De Zerbi prépare une énorme surprise

c cool ces 3 retours de longues dates ! et pas des moindres. 3 recrues. se focaliser juste sur un 10 et pourquoi pas Ordonnez en prime

La CAN supprimée, révolution en Afrique

comme un appart au Qatar par ex?

L'OM d'Eyraud flirtait avec l'amateurisme, il accuse

comment faire face à des fonds illimités et une equité inexistante? c est un pays ultra riche qui dirige la L1. l Europe et qui achete ce qu il veut et qui il veut

OM : L'affaire Longoria fait hurler de rage les arbitres

Depuis d'autres on fait pire que Longoria mais personne ne s'offusque bizarre 🤔

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading