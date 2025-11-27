ICONSPORT_276177_0069

Turpin et la ref-cam, BeIN Sports s'y met pour Monaco-PSG

Ligue 127 nov. , 19:20
parGuillaume Conte
0
Ce samedi, le match entre Monaco et le PSG sera co-diffusé entre Ligue 1+ et BeIn Sports. La chaine qatarie a communiqué sur une opération qui séduit avec l'arbitrage ces dernières semaines.
Pour la première fois de la saison, BeIN Sports et Ligue 1+ vont co-diffuser un gros match du samedi. Dans l’accord contractuel trouvé avec la LFP, deux matchs peuvent donc être co-diffusés parmi le Top10 choisi par la chaine sportive qatarie. Ce sera le cas ce samedi à 17h pour la rencontre entre Monaco et le PSG. La rencontre sera donc diffusée sur les deux chaines retransmettant le championnat de France, mais BeIN Sports a toutefois prévu de faire quelques ajouts pour convaincre les téléspectateurs.
Et notamment de permettre aux téléspectateurs d’être au plus près de la rencontre grâce à la caméra fixée sur l’arbitre qui donnera des images inédites et au cour du jeu. « Dans une constante recherche d'innovation et une volonté de plonger le téléspectateur au plus près de l'action, beIN équipera l'arbitre du match d'une bodycam de la sortie des joueurs, au toss, et durant tout  le match. L'objectif est d'amener l'abonné sur le terrain », a fait savoir BeIN Sports dans un communiqué. 
Ce sera Clément Turpin l’arbitre de la rencontre, et cette initiative a déjà eu lieu sur quelques matchs, notamment Rennes-Paris FC ou OL-PSG récemment. Avec à chaque fois des images originales et qui permettent de voir que les décisions des arbitres doivent être prises très rapidement, et avec énormément de joueurs contestataires autour. Le charme aussi de la Ligue 1.
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

