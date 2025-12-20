Esp : Le Real et Mbappé se rassurent avant Noël

OM : La Juventus offre 25ME cash pour Hojbjerg

Oui je le sais, mais un actionnaire quel qu'il soit n'a pas des poches sans fond. L'info de pertes cumulées de 500 m€ donne l'ampleur de ce que l'actionnaire a ou doit couvrir sur la période par des remises au pot, ce que MC a fait cette été avec près de 94.5 m€ qui ont servis principalement à éponger les pertes. Je ne connais pas les limites de pertes que MC trouvera acceptables ou ce qu'il peut se permettre de "perdre" par an. S'il le fait c'est qu'il pense encore que la prise de valeur vaudra les sommes investies ou qu'il estime encore possible de se refaire, mais ça n'est pas infini, chaque année avec des pertes augmente d'autant ce qu'il devra y retrouver a la fin