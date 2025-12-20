ICONSPORT_280437_0013

Esp : Le Real et Mbappé se rassurent avant Noël

Liga20 déc. , 22:58
parCorentin Facy
0
17e journée de Liga
Santiago Bernabeu
Real Madrid - FC Séville : 2-0
Buts : Bellingham (38e) et Mbappé (86e sp) pour le Real Madrid
Carton rouge : Marcao (68e) pour le FC Séville
Troisième victoire de suite toutes compétitions confondues pour le Real Madrid. Après les succès contre Alavès puis Talavera en Copa Del Rey, l’équipe de Xabi Alonso a disposé du FC Séville ce samedi soir lors de la 17e journée de Liga. Buteur sur penalty, Kylian Mbappé a inscrit son 18e but de la saison en championnat.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_129231_0104
OM

L'OM d'Eyraud flirtait avec l'amateurisme, il accuse

Santiago Ramos Mingo
OL

L’OL s’est rapproché d’un ancien joueur du Barça

ICONSPORT_112937_0011
Coupe de France

CdF : Programme TV et résultats des 32es de finale

Fil Info

20 déc. , 23:30
L'OM d'Eyraud flirtait avec l'amateurisme, il accuse
20 déc. , 23:00
L’OL s’est rapproché d’un ancien joueur du Barça
20 déc. , 22:53
CdF : Programme TV et résultats des 32es de finale
20 déc. , 22:52
CdF : Le PSG fait le spectacle contre Fontenay
20 déc. , 22:30
CAN 2025 : Greenwood et l'Algérie, c'est le coup de foudre
20 déc. , 22:00
Quitter Lens et signer à Nantes, il n'est pas fou
20 déc. , 21:35
Fontenay-PSG : Un titi rejoint déjà l'infirmerie
20 déc. , 21:30
TV : BeInSports fait une folie à 9 ME, le Qatar a un plan

Derniers commentaires

L'OM d'Eyraud flirtait avec l'amateurisme, il accuse

Aucun(...)n'a pas(...). Ca voudrait dire que les deux ont. Ça aussi c'est véridique.

La CAN supprimée, révolution en Afrique

POUR VOUS ! Quelle condescendance... Le monde ne tourne pas autour de l'Europe vous savez

L'OM d'Eyraud flirtait avec l'amateurisme, il accuse

Si l"appréciation positive des supporters permet de gagner des trophées,on l'qursuysu . Aucun de ces deux présidents n'a pas gagné le moindre trophée . Et il n'ya que cela qui reste véridique

Fontenay-PSG : Un titi rejoint déjà l'infirmerie

Quelle poisse, lui qui avait été blessé à l'épaule en juin pour 4 mois... Ses 25 min n'ont pas été folles, mais c'est un coup dur pour lui

OM : La Juventus offre 25ME cash pour Hojbjerg

Oui je le sais, mais un actionnaire quel qu'il soit n'a pas des poches sans fond. L'info de pertes cumulées de 500 m€ donne l'ampleur de ce que l'actionnaire a ou doit couvrir sur la période par des remises au pot, ce que MC a fait cette été avec près de 94.5 m€ qui ont servis principalement à éponger les pertes. Je ne connais pas les limites de pertes que MC trouvera acceptables ou ce qu'il peut se permettre de "perdre" par an. S'il le fait c'est qu'il pense encore que la prise de valeur vaudra les sommes investies ou qu'il estime encore possible de se refaire, mais ça n'est pas infini, chaque année avec des pertes augmente d'autant ce qu'il devra y retrouver a la fin

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading