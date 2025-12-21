ICONSPORT_279937_0065

L'OM fonce sur Rolando Mandragora

En janvier, la priorité pour l'Olympique de Marseille sera de recruter un milieu de terrain supplémentaire. A la dérive cette saison, la Fiorentina lui offre quasiment l'un de ses cadres : Rolando Mandragora.
Si le début de saison marseillais est très correct, Roberto de Zerbi n'est pas totalement serein. L'entraîneur de l'Olympique de Marseille est gêné par la qualité de son milieu de terrain. Match après match, il change constamment la composition de son entrejeu. Un milieu offensif supplémentaire est déjà attendu pour le mercato de janvier. L'OM suit Himad Abdelli, Ismaël Saibari et Ludovic Blas entre autres. Cela n'empêche pas le duo Longoria-Benatia de scruter des profils plus défensifs.

Rolando Mandragora vers Marseille ?

C'est le cas de Rolando Mandragora. Interrogé par Fabrizio Romano, le journaliste Matteo Moretto a révélé l'intérêt de l'OM pour le milieu italien de 28 ans. Ancien joueur de la Juventus, il évolue à la Fiorentina depuis 2022. Néanmoins, son aventure chez la Viola touche à sa fin. Son contrat expire en juin prochain mais son club veut se débarrasser de lui dès cet hiver. Dernière de Serie A, la Fiorentina veut faire le ménage parmi ses cadres pour garder un groupe concerné à 100% sur l'objectif maintien.
Même si son club vit une passe difficile, Mandragora n'a pas perdu toutes ses qualités pour autant. Il a inscrit quatre buts en championnat depuis le début de la saison. Sélectionné une fois avec l'Italie dans sa carrière, le milieu de terrain est réputé fiable sur le sol transalpin. Marseille peut faire une belle affaire au mercato, à condition de devancer son principal rival dans ce dossier le Genoa. L'OM a de vraies chances. La Viola préfèrera sans doute lâcher Rolando Mandragora aux Phocéens plutôt qu'à un concurrent pour le maintien, actuellement classé 16e de Serie A.
R. Mandragora

R. Mandragora

ItalyItalie Âge 28 Milieu

Europa Conference League

Matchs6
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Serie A

Matchs15
Buts4
Passes décisives0
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

OM, Barça ou Real, une pépite va bientôt décider

la conccurence est peu rude là!

Bourg-en-Bresse-OM : De Zerbi prépare une énorme surprise

c cool ces 3 retours de longues dates ! et pas des moindres. 3 recrues. se focaliser juste sur un 10 et pourquoi pas Ordonnez en prime

La CAN supprimée, révolution en Afrique

comme un appart au Qatar par ex?

L'OM d'Eyraud flirtait avec l'amateurisme, il accuse

comment faire face à des fonds illimités et une equité inexistante? c est un pays ultra riche qui dirige la L1. l Europe et qui achete ce qu il veut et qui il veut

OM : L'affaire Longoria fait hurler de rage les arbitres

Depuis d'autres on fait pire que Longoria mais personne ne s'offusque bizarre 🤔

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

