L'OM fonce sur Rolando Mandragora

En janvier, la priorité pour l'Olympique de Marseille sera de recruter un milieu de terrain supplémentaire. A la dérive cette saison, la Fiorentina lui offre quasiment l'un de ses cadres : Rolando Mandragora.

Si le début de saison marseillais est très correct, Roberto de Zerbi n'est pas totalement serein. L'entraîneur de l' Olympique de Marseille est gêné par la qualité de son milieu de terrain. Match après match, il change constamment la composition de son entrejeu. Un milieu offensif supplémentaire est déjà attendu pour le mercato de janvier. L'OM suit Himad Abdelli, Ismaël Saibari et Ludovic Blas entre autres. Cela n'empêche pas le duo Longoria-Benatia de scruter des profils plus défensifs.

Rolando Mandragora vers Marseille ?

C'est le cas de Rolando Mandragora. Interrogé par Fabrizio Romano, le journaliste Matteo Moretto a révélé l'intérêt de l'OM pour le milieu italien de 28 ans. Ancien joueur de la Juventus, il évolue à la Fiorentina depuis 2022. Néanmoins, son aventure chez la Viola touche à sa fin. Son contrat expire en juin prochain mais son club veut se débarrasser de lui dès cet hiver. Dernière de Serie A, la Fiorentina veut faire le ménage parmi ses cadres pour garder un groupe concerné à 100% sur l'objectif maintien.

Même si son club vit une passe difficile, Mandragora n'a pas perdu toutes ses qualités pour autant. Il a inscrit quatre buts en championnat depuis le début de la saison. Sélectionné une fois avec l'Italie dans sa carrière, le milieu de terrain est réputé fiable sur le sol transalpin. Marseille peut faire une belle affaire au mercato, à condition de devancer son principal rival dans ce dossier le Genoa. L'OM a de vraies chances. La Viola préfèrera sans doute lâcher Rolando Mandragora aux Phocéens plutôt qu'à un concurrent pour le maintien, actuellement classé 16e de Serie A.