L’OL s’est rapproché d’un ancien joueur du Barça

A la recherche d’un défenseur central cet été, l’Olympique Lyonnais s’était penché sur le marché sud-américain. Avant d’opter pour Ruben Kluivert, les dirigeants rhodaniens avaient pris la température pour l’Argentin Santiago Ramos Mingo, ancien joueur de la réserve du FC Barcelone.

Libéré par la DNCG, qui n’encadre plus ses indemnités de transfert, l’Olympique Lyonnais peut aborder le mercato estival avec plus de sérénité. Même si le gendarme financier garde un œil sur la masse salariale, des recrues devraient débarquer chez les Gones au cours du mois de janvier. Le mercato hivernal commencera probablement avec l’arrivée en prêt de l’attaquant du Real Madrid Endrick. Puis viendra peut-être le moment d’attirer le défenseur central attendu pour compenser les départs du Sénégalais Moussa Niakhaté et de l’Angolais Clinton Mata à la Coupe d’Afrique des Nations.

Il pourrait s’agir du Français Axel Disasi dont la mise à l’écart à Chelsea n’a pas l’air de refroidir l’Olympique Lyonnais. Et si le club rhodanien décidait de rouvrir un dossier étudié cet été, le nom de Santiago Ramos Mingo (24 ans) pourrait réapparaître. Selon les informations de Sport en Catalogne, l’actuel cinquième de Ligue 1 s’était effectivement renseigné sur le défenseur central de Bahia. L’Argentin a relancé sa carrière au Brésil après ses difficultés rencontrées en Europe. En 2020, le joueur formé à Boca Juniors avait rejoint la réserve du FC Barcelone, sans jamais convaincre ses entraîneurs de l’intégrer à l’équipe première.

Le club catalan ne s’était donc pas opposé à son départ libre au Oud-Heverlee Louvain (Belgique) deux ans après son arrivée. Ces expériences mitigées ne l’ont pas empêché de se distinguer par la suite. Considéré comme un défenseur fort dans les duels et habile à la relance avec son pied gauche, Santiago Ramos Mingo a aussi attiré l’attention de clubs comme Southampton, le PSV Eindhoven et Besiktas. Sa valeur est désormais estimée à 11 millions d’euros, bien loin des 4,4 millions d’euros payés par Bahia pour son transfert en janvier dernier. Preuve que l’Olympique Lyonnais avait bien repéré un talent en pleine ascension.