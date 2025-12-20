L’OL s’est rapproché d’un ancien joueur du Barça

Aucun(...)n'a pas(...). Ca voudrait dire que les deux ont. Ça aussi c'est véridique.
POUR VOUS ! Quelle condescendance... Le monde ne tourne pas autour de l'Europe vous savez
Si l"appréciation positive des supporters permet de gagner des trophées,on l'qursuysu . Aucun de ces deux présidents n'a pas gagné le moindre trophée . Et il n'ya que cela qui reste véridique
Quelle poisse, lui qui avait été blessé à l'épaule en juin pour 4 mois... Ses 25 min n'ont pas été folles, mais c'est un coup dur pour lui
Oui je le sais, mais un actionnaire quel qu'il soit n'a pas des poches sans fond. L'info de pertes cumulées de 500 m€ donne l'ampleur de ce que l'actionnaire a ou doit couvrir sur la période par des remises au pot, ce que MC a fait cette été avec près de 94.5 m€ qui ont servis principalement à éponger les pertes. Je ne connais pas les limites de pertes que MC trouvera acceptables ou ce qu'il peut se permettre de "perdre" par an. S'il le fait c'est qu'il pense encore que la prise de valeur vaudra les sommes investies ou qu'il estime encore possible de se refaire, mais ça n'est pas infini, chaque année avec des pertes augmente d'autant ce qu'il devra y retrouver a la fin
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
Santiago Ramos Mingo (Bahia x Sampaio Corrêa) Estreia.