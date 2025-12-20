ICONSPORT_129231_0104

L'OM d'Eyraud flirtait avec l'amateurisme, il accuse

OM20 déc. , 23:30
parCorentin Facy
2
L’Olympique de Marseille a connu une nette progression depuis la prise de fonctions de Pablo Longoria en tant que président. La nomination de Medhi Benatia en tant que directeur sportif a également eu un impact positif.
Il y a près de 10 ans, Frank McCourt rachetait l’Olympique de Marseille. Le natif de Boston, plein d’ambitions pour le club phocéen, nommait immédiatement trois hommes forts pour guider Marseille au sommet : Jacques-Henri Eyraud en tant que président, Andoni Zubizarreta en tant que directeur sportif et enfin Rudi Garcia au poste d’entraîneur. Ce trio a fait son temps à l’OM en restant plus de trois ans en place et le constat est assez implacable sur le fait que Pablo Longoria et désormais Medhi Benatia à ses côtés sont bien plus appréciés par les supporters. Les progrès du club sont importants depuis qu’ils sont aux commandes du club et ce n’est pas David Le Frapper qui va dire le contraire.
Ancien entraîneur de la réserve de l’OM entre 2016 et 2019 et désormais coach de Bourg-en-Bresse, qui affronte justement Marseille dimanche en 32e de finale de la Coupe de France, l’entraîneur burgien n’a pas manqué de taper sur la direction qu’il a côtoyé à Marseille à l’époque. Andoni Zubizarreta en prend notamment pour son grade. « Benatia et Zarrak ont lancé un vrai chantier. J’aurais aimé travailler avec eux. Le bassin méditerranéen regorge de talents, autant les voir à l’OM qu’à Monaco ou à Nice » a-t-il d’abord lancé en évoquant la rencontre de dimanche face à l’Olympique de Marseille, avant de poursuivre avec un gros tacle à l’encontre de l’ex-directeur sportif espagnol du club olympien.

Coupe de France

21 décembre 2025 à 14:45
Bourg-en-Bresse
14:45
Olympique Marseille
« À l’époque, avec Zubizarreta, rien ne se passait à la formation. On faisait avec les moyens du bord, mais ça a plutôt bien fonctionné : Perrin et Kamara en sont issus » tacle notamment David Le Frapper, qui regrette d’avoir officié à l’Olympique de Marseille durant le passage d’un directeur sportif très peu actif et qui n’a pas vraiment oeuvré selon lui pour développer certains aspects du club tel que la formation. Un tacle appuyé qui met surtout en lumière le gros travail réalisé par Medhi Benatia sur ce point depuis son arrivée avec l’éclosion de plusieurs jeunes ces derniers mois à l’instar par exemple de Bilal Nadir, Robinio Vaz ou encore Darryl Bakola.
2
