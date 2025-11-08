ICONSPORT_276055_0055

Ligue 1+, le nouveau nombre d'abonnés fait froid dans le dos

08 nov.
Guillaume Conte
De nouveaux chiffres sont tombés sur le nombre d'abonnés à Ligue 1+. La progression continue, mais il va falloir encore que cela s'accélère copieusement pour atteindre les objectifs. 
Les dirigeants de la nouvelle chaine du football s’étaient logiquement félicités du départ tambour battant de Ligue 1+ à la reprise de la saison. Avec un prix plus attractif, une couverture de qualité et 8 des 9 matchs de notre championnat, la plateforme créée pendant l’été avait atteint rapidement le million d’abonnés. Un chiffre que son prédécesseur, DAZN, avait eu toutes les peines à toucher après un démarrage catastrophique. 
De quoi provoquer un petit emballement, puisque lors des réunions de l’automne, des présidents de clubs sont même montés au créneau pour demander comment allait être répartie l’argent qui va rentrer, et si cela allait pouvoir être budgétisé pour la saison en cours notamment. Les derniers chiffres dévoilés par L’Equipe vont peut-être calmer l’euphorie. 

Ça augmente, mais beaucoup moins vite

En effet, en septembre dernier, la LFP avait donc fièrement annoncé avoir dépassé le cap du million d’abonnés, pour atteindre 1,026 million de souscripteurs. Désormais, à la fin du mois de septembre, le nouveau décompte fait état de 1,080 million de fidèles à Ligue 1. Un chiffre toujours en amélioration, mais qui démontre aussi que l’accélération sera beaucoup moins vertigineuse désormais. 
Pour le moment, Ligue 1+ n’a pas encore atteint ses objectifs de fin de saison, qui sont de toucher 1,150 million d’abonnés. Cela devrait se faire, mais il va falloir surveiller si la chaine de la LFP va pouvoir ensuite transpercer ce plafond de verre et atteindre les 1,5 millions d’abonnés en 2026-2027 et surtout 2,25 millions d’abonnés en 2027-2028 pour rapporter vraiment des sommes intéressantes aux clubs. 
La possibilité de récupérer le 9e match, actuellement diffusé par BeIN Sports, pourrait permettre d’augmenter les prix et de récupérer un public qui serait tenté de limiter le nombre de ses abonnements. Mais cela priverait aussi la Ligue de la manne financière de la chaine sportive qatarie, dans un montant que Ligue 1+ est encore très loin de pouvoir compenser.  

Loading