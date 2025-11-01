Le duo de commentateurs de Beinsports est souvent attaqué sur les réseaux sociaux. Pour Daniel Riolo, Christophe Josse et Daniel Bravo méritent mieux que ces critiques assassines.

En charge de commenter le match de Ligue 1 diffusé le samedi par Beinsports, Christophe Josse et Daniel Bravo sont désormais parmi les plus anciens duos de la télévision en ce qui concerne le football. Souvent, les deux hommes se font défoncer sur les réseaux sociaux après les matchs, mais cela n'a heureusement aucune prise sur le moral des deux commentateurs de la chaîne sportive. Mais, même si X (anciennement Twitter) est méchant avec Josse et Bravo, ces derniers peuvent compter sur le soutien de Daniel Riolo.

Invité de l'émission Les Nuits du Cazarre enchaîné, le journaliste vedette de RMC a reconnu que ses deux confrères de Beinsports étaient ce qu'il se faisait de mieux pour commenter les matchs à la télé, dans la mesure où ils n'étaient pas formatés, comme c'est dorénavant devenu un peu trop le cas selon lui. Agacé par le manque de spontanéité de certains, Danien Riolo adore le duo formé par la chaîne sportive franco-qatarie.

Beinsports a les meilleurs duos de commentateurs

Pour Daniel Riolo, là où les journalistes de Canal+ sont un peu trop bridés et s'appuient souvent sur des formules déjà écrites, Christophe Josse et Daniel Bravo commentent à l'instinct. « Quel est le meilleur duo de commentateurs ? Je peux répondre à cette question, c’est Christophe (Josse) et Daniel (Bravo) ! Même si des fois, on se dit : « Oh c’est pas possible, Daniel n’a pas dit un truc pareil », mais il parle avec son coeur, il dit les choses comme il les sent. Parfois, ils peuvent s’embrouiller avec Christophe comme sur le dernier match du PSG. Mais c’est sympa, c’est vivant (...) Les duos de Beinsports sont bons », a confié le journaliste de l'After Foot, qui reconnaît apprécier aussi Grégoire Margotton, même si ce dernier est forcément bridé par son rôle de commentateur des matchs de l'équipe de France. Du côté de Beinsports, Christophe Josse et Daniel Bravo apprécieront cet hommage rendu à leur travail pour celui qui est une des stars dans le journalisme sportif.