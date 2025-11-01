ICONSPORT_108268_0145
Christophe Josse et Danie Bravo, le duo de Beinsports

TV : « Christophe Josse et Daniel Bravo » : Daniel Riolo se lâche très fort

TV01 nov. , 11:30
parClaude Dautel
1
Le duo de commentateurs de Beinsports est souvent attaqué sur les réseaux sociaux. Pour Daniel Riolo, Christophe Josse et Daniel Bravo méritent mieux que ces critiques assassines. 
En charge de commenter le match de Ligue 1 diffusé le samedi par Beinsports, Christophe Josse et Daniel Bravo sont désormais parmi les plus anciens duos de la télévision en ce qui concerne le football. Souvent, les deux hommes se font défoncer sur les réseaux sociaux après les matchs, mais cela n'a heureusement aucune prise sur le moral des deux commentateurs de la chaîne sportive. Mais, même si X (anciennement Twitter) est méchant avec Josse et Bravo, ces derniers peuvent compter sur le soutien de Daniel Riolo.
Invité de l'émission Les Nuits du Cazarre enchaîné, le journaliste vedette de RMC a reconnu que ses deux confrères de Beinsports étaient ce qu'il se faisait de mieux pour commenter les matchs à la télé, dans la mesure où ils n'étaient pas formatés, comme c'est dorénavant devenu un peu trop le cas selon lui. Agacé par le manque de spontanéité de certains, Danien Riolo adore le duo formé par la chaîne sportive franco-qatarie.

Beinsports a les meilleurs duos de commentateurs

Pour Daniel Riolo, là où les journalistes de Canal+ sont un peu trop bridés et s'appuient souvent sur des formules déjà écrites, Christophe Josse et Daniel Bravo commentent à l'instinct. « Quel est le meilleur duo de commentateurs ? Je peux répondre à cette question, c’est Christophe (Josse) et Daniel (Bravo) ! Même si des fois, on se dit : « Oh c’est pas possible, Daniel n’a pas dit un truc pareil », mais il parle avec son coeur, il dit les choses comme il les sent. Parfois, ils peuvent s’embrouiller avec Christophe comme sur le dernier match du PSG. Mais c’est sympa, c’est vivant (...) Les duos de Beinsports sont bons », a confié le journaliste de l'After Foot, qui reconnaît apprécier aussi Grégoire Margotton, même si ce dernier est forcément bridé par son rôle de commentateur des matchs de l'équipe de France. Du côté de Beinsports, Christophe Josse et Daniel Bravo apprécieront cet hommage rendu à leur travail pour celui qui est une des stars dans le journalisme sportif.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_272416_0206
OM

OM : Greenwood exceptionnel ? Il devient fou

ICONSPORT_258213_0204
OL

Endrick à l'OL, c'est déjà le feu dans sa tête

ICONSPORT_267306_0027
PSG

Le Barça veut faire revenir Luis Enrique !

ICONSPORT_272416_0144
OM

OM : De Zerbi vire deux titulaires

Fil Info

14:30
OM : Greenwood exceptionnel ? Il devient fou
14:00
Endrick à l'OL, c'est déjà le feu dans sa tête
13:30
Le Barça veut faire revenir Luis Enrique !
13:00
OM : De Zerbi vire deux titulaires
12:40
OL : Michele Kang débloque 3ME pour Endrick
12:20
16ME pour un prodige de 15 ans, le PSG fait une offre
12:00
Ceballos à l'OM, il ne manque qu'un petit détail
11:00
Paris FC : La famille Arnault va sidérer la Ligue 1 au mercato

Derniers commentaires

L'arbitre d'AJA-OM désigné, les supporters en larmes

Surhomme devant ton écran, rires.

L'arbitre d'AJA-OM désigné, les supporters en larmes

Nous dit celui qui insulte à tout va devant son écran, rires.

Le Barça veut faire revenir Luis Enrique !

On peut dormir sur nos deux oreilles 😂

Le Barça veut faire revenir Luis Enrique !

Don Balon....cest vraiment un torchon pas croyable....

L'arbitre d'AJA-OM désigné, les supporters en larmes

C est dommage que tu sois si peureux RIRES

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
211063120911
2
Monaco
201062223167
3
O. Marseille
1910613241113
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171052316151
9
Toulouse
141042417152
10
Le Havre
12103341216-4
11
Rennes
12102621416-2
12
Paris
11103251720-3
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
710217716-9
18
Metz
510127826-18

Loading