Le Mondial de la pub, M6 a adoré

Diffuseur principal de la compétition en France, M6 va probablement perdre de l'argent sur ce Mondial. Mais les nouvelles entrées publicitaires avec la pause fraicheur illustrent un modèle économique qui satisfait la chaine.

Le pari de M6 de miser gros sur cette Coupe du monde est presque un défi payant, dans tous les sens du terme. La seule chaine française qui diffuse les rencontres de ce Mondial en clair va retransmettre les deux demi-finales et la finale, pour un total de 54 affiches. Elle vient de réaliser la meilleure semaine de son histoire en terme d’audience, depuis son lancement en 1987. Le bilan du Mondial n’est pas encore fait, surtout que cela peut dépendre de la présence de la France en finale, mais M6 espère bien s'approcher de l'équilibre par rapport aux 120 millions d’euros alignés pour s’offrir les droits de cette compétition.

M6 à fond derrière les Bleus

Avec les coupures de publicité à rallonge pendant les matchs, M6 adore ce nouveau format avec plus de matchs et une durée plus longue, comme le confirme David Larramendy dans L’Equipe. « Ce Mondial est déjà historique pour M6. On nous a beaucoup parlé de pari, il est réussi. Dans nos projections, nous avions visé au moins un quart de finale pour les Bleus, ce qui nous offrait six matches de la France. Là, nous en aurons huit quoi qu'il arrive. Nous sommes déjà ravis... même si, comme supporter des Bleus, on espère surtout que la France ira au bout », a fait savoir le président de M6, qui évoque ensuite l’aspect financier, et des recettes qui ont dépassé les 104 ME générés par France Télévisions lors des Jeux Olympiques de Paris 2024.

« Avant les demi-finales, nous avons déjà atteint nos objectifs de chiffre d'affaires. Il a dépassé celui des Jeux Olympiques de 2024 réalisé par France Télévisions. La Coupe du monde 2026 devient donc le plus grand événement publicitaire de l’histoire. De nouvelles marques arrivent depuis la qualification des Bleus en demi-finales et une éventuelle finale générera évidemment des revenus supplémentaires importants. Le Mondial ne sera pas rentable, mais ce scénario permettrait de réduire l'écart entre notre investissement et nos recettes. Les pauses fraicheur font partie du succès commercial de l'événement parce qu'elles sont différentes, intégrées à une page publicitaire plus courte que celle de la mi-temps. Elles ont donc intéressé un grand nombre d'annonceurs prêts à payer un montant important. Et généré plus de 20 % des revenus publicitaires des matches », a souillé David Larramendy, qui révèle tout de même qu’il sera difficile de terminer ce Mondial à l’équilibre sur le plan strictement financier.