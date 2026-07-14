Mondial 2026 : Viré par la FIFA, un arbitre retrouvé mort

Et Reds13 qui nous disait que c’était un joueur de classe mondiale 😂
L’Arabie saoudite choquée par le passif de Greenwood ??? Quand on voit le traitement des femmes là-bas, il aurait été leur meilleur ambassadeur 🤣
Terrible épreuve qu'une telle accusation pour une personne innocente
Cendres Sulc pour récupérer 25/30M€ et être à l'aise financièrement . Alors qu'on doit impérativement se séparer de : Maitland / Tessmann / Akouakou / Caleta / De Carvalho / Abner / Mangala et cie
Transfert inutile qui confirme le départ de Sulc ...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
Loading
We zijn geschrokken en diepbedroefd door het overlijden van Rob Dieperink. Met Rob verliezen we een zeer gewaardeerde scheidsrechter, maar bovenal een fijne en betrokken collega. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en iedereen die hem dierbaar was. We wensen hen