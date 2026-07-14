Mondial 2026 : Viré par la FIFA, un arbitre retrouvé mort

Agé de 38 ans, Rob Dieperink, arbitre néerlandais, devait officier lors de la Coupe du Monde 2026. Mais il a été exclu par la FIFA et il vient d'être retrouvé mort sans que l'on connaisse les détails de cette terrible annonce.

Retenu pour arbitrer lors du Mondial 2026, Rob Dieperink a subitement été exclu de cette liste en mai dernier par la FIFA. Accusé d'agression sexuelle sur un garçon mineur, le Néerlandais avait ensuite été lavé de tous soupçons, mais cela n'avait pas empêché de maintenir sa sanction. « Je suis profondément attristé d’avoir été accusé à tort. Dès le début, j’ai pleinement coopéré avec l’enquête policière et j’ai immédiatement fourni toutes les informations nécessaires. Les accusations ont été réfutées et l’affaire a été classée sans suite en deux semaines à la suite d’une enquête policière adéquate et approfondie (...) Il est regrettable que la FIFA ait décidé de ne plus me retenir pour la Coupe du Monde et je suis naturellement déçu », avait alors confié l'expérimenté arbitre international. Mais c'est une terrible qui a été officialisée par la fédération néerlandaise.

Accusé puis blanchi, la FIFA l'avait quand même puni

En effet, Rob Dieperink est décédé sans que l'on sache de quelle manière. « Nous sommes bouleversés et profondément attristés par la disparition de l'arbitre Rob Dieperink. Avec Rob, le monde de l'arbitrage perd un arbitre très apprécié, doté d'une expérience internationale, mais surtout un collègue de qualité et dévoué. Nos pensées vont à sa famille, à ses amis et à tous ceux qui lui étaient chers. Nous leur souhaitons beaucoup de force et de soutien pour surmonter cette grande perte », indique la fédération néerlandaise de football (KNVB) dans un communiqué. Selon la presse néerlandaise, la police a totalement exclu l'intervention d'un tiers dans la mort de l'arbitre de 38 ans, mais n'a pas souhaité en dire plus, au moment où sur les réseaux sociaux certains avancent que Rob Dieperink se serait suicidé.