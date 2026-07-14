ICONSPORT_177783_0046

Mondial 2026 : Viré par la FIFA, un arbitre retrouvé mort

Mondial 202614 juil. , 7:30
parClaude Dautel
2
Ajouter comme source préférée sur Google
Agé de 38 ans, Rob Dieperink, arbitre néerlandais, devait officier lors de la Coupe du Monde 2026. Mais il a été exclu par la FIFA et il vient d'être retrouvé mort sans que l'on connaisse les détails de cette terrible annonce.
Retenu pour arbitrer lors du Mondial 2026, Rob Dieperink a subitement été exclu de cette liste en mai dernier par la FIFA. Accusé d'agression sexuelle sur un garçon mineur, le Néerlandais avait ensuite été lavé de tous soupçons, mais cela n'avait pas empêché de maintenir sa sanction. « Je suis profondément attristé d’avoir été accusé à tort. Dès le début, j’ai pleinement coopéré avec l’enquête policière et j’ai immédiatement fourni toutes les informations nécessaires. Les accusations ont été réfutées et l’affaire a été classée sans suite en deux semaines à la suite d’une enquête policière adéquate et approfondie (...) Il est regrettable que la FIFA ait décidé de ne plus me retenir pour la Coupe du Monde et je suis naturellement déçu », avait alors confié l'expérimenté arbitre international. Mais c'est une terrible qui a été officialisée par la fédération néerlandaise.

Accusé puis blanchi, la FIFA l'avait quand même puni

En effet, Rob Dieperink est décédé sans que l'on sache de quelle manière. « Nous sommes bouleversés et profondément attristés par la disparition de l'arbitre Rob Dieperink. Avec Rob, le monde de l'arbitrage perd un arbitre très apprécié, doté d'une expérience internationale, mais surtout un collègue de qualité et dévoué. Nos pensées vont à sa famille, à ses amis et à tous ceux qui lui étaient chers. Nous leur souhaitons beaucoup de force et de soutien pour surmonter cette grande perte », indique la fédération néerlandaise de football (KNVB) dans un communiqué. Selon la presse néerlandaise, la police a totalement exclu l'intervention d'un tiers dans la mort de l'arbitre de 38 ans, mais n'a pas souhaité en dire plus, au moment où sur les réseaux sociaux certains avancent que Rob Dieperink se serait suicidé.
Articles Recommandés
ICONSPORT_364682_0097
FC Nantes

Nantes et le Paris FC négocient pour un joueur

ICONSPORT_370108_0007
Equipe de France

EdF : Lamine Yamal va faire très mal, l’Espagne l'annonce

ICONSPORT_365613_0377
OL

L'OL garde une vente surprise pour fin août

ICONSPORT_367383_1668
PSG

Le PSG boucle un transfert secret, les Bleus hallucinent

Fil Info

14 juil. , 9:40
Nantes et le Paris FC négocient pour un joueur
14 juil. , 9:20
EdF : Lamine Yamal va faire très mal, l’Espagne l'annonce
14 juil. , 9:02
L'OL garde une vente surprise pour fin août
14 juil. , 8:40
Le PSG boucle un transfert secret, les Bleus hallucinent
14 juil. , 8:21
Greenwood crache sur Diego Simeone, l'OM hallucine
13 juil. , 22:56
OM : Mason Greenwood à Fenerbahçe, c'est fait !
13 juil. , 22:30
L'Argentine crache sur l'Angleterre, la police menace
13 juil. , 22:20
Paris Sportifs : La cote de France-Espagne multipliée par 10
13 juil. , 22:10
TV : Angleterre - Argentine, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Derniers commentaires

OM : Mason Greenwood à Fenerbahçe, c'est fait !

Et Reds13 qui nous disait que c’était un joueur de classe mondiale 😂

Greenwood crache sur Diego Simeone, l'OM hallucine

L’Arabie saoudite choquée par le passif de Greenwood ??? Quand on voit le traitement des femmes là-bas, il aurait été leur meilleur ambassadeur 🤣

Mondial 2026 : Viré par la FIFA, un arbitre retrouvé mort

Terrible épreuve qu'une telle accusation pour une personne innocente

L'OL garde une vente surprise pour fin août

Cendres Sulc pour récupérer 25/30M€ et être à l'aise financièrement . Alors qu'on doit impérativement se séparer de : Maitland / Tessmann / Akouakou / Caleta / De Carvalho / Abner / Mangala et cie

OL : Un international sud-coréen accepte l'offre de Lyon

Transfert inutile qui confirme le départ de Sulc ...

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
76342446742945
2Lens logo
Lens
70342248663531
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
61341879523715
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
603418610534013
5Olympique Marseille logo
O. Marseille
593418511634518
6Rennes logo
Rennes
5934178959509
7Monaco logo
Monaco
54341661260546
8Strasbourg logo
Strasbourg
533415811584711
9Lorient logo
Lorient
45341112114851-3
10Toulouse logo
Toulouse
44331281347461
11Paris logo
Paris
44341111124750-3
12Brest logo
Brest
3934109154355-12
13Angers SCO logo
Angers SCO
363499162948-19
14Le Havre logo
Le Havre
3534714133244-12
15Auxerre logo
Auxerre
3434810163444-10
16Nice logo
Nice
3234711163760-23
17Nantes logo
Nantes
233358202952-23
18Metz logo
Metz
173438233276-44

Loading