Paris Sportifs : La cote de France-Espagne multipliée par 10

C est du favoritisme a l argentine ils veulent que messi batte des records en gagnant 2 fois affilié la coupe du monde meme le président de la FIFA est pourri....
Honteux et scandaleux mais finalement dans la lignée de ce qu'on voit depuis le début de la compétition. J'ai tout de même hâte de voir de quelle manières ils atteindront la finale et la gagneront (puisqu'on est d'accord maintenant pour dire que c'est acté) face aux premières équipes du top 10 FIFA qu'ils affronteront.
Le cas Embolo est vraiment problématique. Si cette déformation d'un cas d'utilisation de la VAR se tenait, alors la VAR de France-Paraguay aurait dû alerter l'arbitre pour qu'il annule le jaune de Olise pour le mettre à Galarza. Mais même l'appel du staff français a été rejeté, donc on peut en déduire que cette vision élargie de ce qu'est une "erreur d'identification d'un joueur" n'est pas caduque. Donc que la VAR est intervenu en dehors de ses compétences pour faire sanctionner Embolo.
Diogo Costa ? Svilar ? c'est pas mieux ? Apres tout dépend ce qu'on recherche, au pire à 20M on prend pas un gros risque. pourquoi pas, et qui sait ? peut etre une surprise. Si seulement il éxistait un Regen de mon gardien coup de coeur de quand j'ai commencé a supporter le PSG (Bernard Lama) capable de s'envoler, d'aller chercher des frappes en lucarne, explosif à jaillir dans les pieds et jouer tres haut. je signe direct !
50 M en prêt avec OA obligatoire ou 45 M sec, marre de ces radins. Ils nous ont bien baladé il y a 2 ans on se fera pas avoir à nouveau.
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