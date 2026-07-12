Paris Sportifs : La cote de France-Espagne multipliée par 10

Ce mardi soir, la France défie l'Espagne pour une place en finale de la Coupe du monde. Une affiche de gala.

L'aventure continue pour l'équipe de France, qui monte en puissance et se retrouve face à l'énorme défi d'affronter l'Espagne, championne d'Europe en titre. Un rendez-vous à ne pas manquer, ce mardi soir, avec en cas de qualification une place en finale de la Coupe du monde. Un beau match sur lequel notre partenaire Winamax lance une offre exceptionnelle, que seul le Mondial peut permettre.

Pour ce rendez-vous exceptionnel qui peut renvoyer l'équipe de France en finale de la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive, notre partenaire Winamax vous propose une offre encore plus incroyable que d'habitude. En effet, la cote pour le match entre la France et le Maroc est multipliée par 10. Oui, par 10. Le fonctionnement est expliqué ci-dessous.

Voici les détails de l’offre mise en place par notre partenaire Winamax

Il faut s'inscrire directement sur le site ou l'application Winamax via liens de cet article pour en bénéficier.

Un premier dépôt de 10 € seulement te rendra éligible à l’offre, et ça tombe bien puisqu’il s’agit également du montant maximum que tu pourras miser sur le pari sélectionné dans le cadre de l’offre du moment. Tu peux évidemment choisir de déposer plus. Si ton pari est gagnant, tes gains seront multipliés par 10 !

Avec un dépôt de 10 € seulement et une mise maximum de 10 €, tu pourras repartir avec :

- tes gains en cash pour la cote initiale,

- des freebets plein les bras pour la partie “boostée”, sous réserve évidemment que le pari soit gagnant !

Si tu as déposé moins de 10 €, l’offre ne sera pas “activée”.

En revanche, il est tout à fait possible de déposer et miser plus de 10 €, mais la partie boostée sera plafonnée à = cote initiale x10 x 10 € - (mise x cote initiale)

Seul le match entre la France et l'Espagne est concerné par cette offre exceptionnelle. La cote par exemple pour le résultat "France" est à 2,25, et elle est portée à 22,5 par Winamax dans cette offre exceptionnelle.

BOOST x10” du moment sera éligible au multiplicateur. L’intitulé du pari sera valable hors prolongations et tirs au but éventuels. Les paris combinés, MyMatch ou paris spéciaux ne fonctionnent pas avec cette promotion. Tu dois avoir un compte validé pour retirer tes gains ou ton remboursement cash Cette offre est réservée aux nouveaux clients uniquement et, pour en bénéficier, un premier dépôt de 10 € suffit. L’inscription devra se faire exclusivement via un clic sur les liens de cet article . Seul le pari mis en avant via l’offre “” du moment sera éligible au multiplicateur. L’intitulé du pari sera valable. Les paris combinés, MyMatch ou paris spéciaux ne fonctionnent pas avec cette promotion. Tu dois avoir un compte validé pour retirer tes gains ou ton remboursement cash

On a prévu des infos un peu partout dans l’App pour que tu ne sois pas perdu.

Les cotes sont soumises à variation et peuvent évoluer.

N'oubliez pas. « Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) ».