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Paris Sportifs : La cote de France-Espagne multipliée par 10

Paris Sportifs12 juil. , 17:00
parredaction
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Ce mardi soir, la France défie l'Espagne pour une place en finale de la Coupe du monde. Une affiche de gala.
L'aventure continue pour l'équipe de France, qui monte en puissance et se retrouve face à l'énorme défi d'affronter l'Espagne, championne d'Europe en titre. Un rendez-vous à ne pas manquer, ce mardi soir, avec en cas de qualification une place en finale de la Coupe du monde. Un beau match sur lequel notre partenaire Winamax lance une offre exceptionnelle, que seul le Mondial peut permettre.
Pour ce rendez-vous exceptionnel qui peut renvoyer l'équipe de France en finale de la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive, notre partenaire Winamax vous propose une offre encore plus incroyable que d'habitude. En effet, la cote pour le match entre la France et le Maroc est multipliée par 10. Oui, par 10. Le fonctionnement est expliqué ci-dessous.
Voici les détails de l’offre mise en place par notre partenaire Winamax :
winamax bandeau x10
Il faut s'inscrire directement sur le site ou l'application Winamax via liens de cet article pour en bénéficier.
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Un premier dépôt de 10 € seulement te rendra éligible à l’offre, et ça tombe bien puisqu’il s’agit également du montant maximum que tu pourras miser sur le pari sélectionné dans le cadre de l’offre du moment. Tu peux évidemment choisir de déposer plus. Si ton pari est gagnant, tes gains seront multipliés par 10 !
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Avec un dépôt de 10 € seulement et une mise maximum de 10 €, tu pourras repartir avec :
- tes gains en cash pour la cote initiale,
- des freebets plein les bras pour la partie “boostée”, sous réserve évidemment que le pari soit gagnant !
Si tu as déposé moins de 10 €, l’offre ne sera pas “activée”.
En revanche, il est tout à fait possible de déposer et miser plus de 10 €, mais la partie boostée sera plafonnée à = cote initiale x10 x 10 € - (mise x cote initiale)
Seul le match entre la France et l'Espagne est concerné par cette offre exceptionnelle. La cote par exemple pour le résultat "France" est à 2,25, et elle est portée à 22,5 par Winamax dans cette offre exceptionnelle.
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Cette offre est réservée aux nouveaux clients uniquement et, pour en bénéficier, un premier dépôt de 10 € suffit. L’inscription devra se faire exclusivement via un clic sur les liens de cet article. Seul le pari mis en avant via l’offre “BOOST x10” du moment sera éligible au multiplicateur. L’intitulé du pari sera valable hors prolongations et tirs au but éventuels. Les paris combinés, MyMatch ou paris spéciaux ne fonctionnent pas avec cette promotion. Tu dois avoir un compte validé pour retirer tes gains ou ton remboursement cash
On a prévu des infos un peu partout dans l’App pour que tu ne sois pas perdu.
Les cotes sont soumises à variation et peuvent évoluer.
N'oubliez pas. « Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) ».
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C est du favoritisme a l argentine ils veulent que messi batte des records en gagnant 2 fois affilié la coupe du monde meme le président de la FIFA est pourri....

L'Argentine doit gagner le Mondial, la Suisse écoeurée par l'arbitrage

Honteux et scandaleux mais finalement dans la lignée de ce qu'on voit depuis le début de la compétition. J'ai tout de même hâte de voir de quelle manières ils atteindront la finale et la gagneront (puisqu'on est d'accord maintenant pour dire que c'est acté) face aux premières équipes du top 10 FIFA qu'ils affronteront.

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Le cas Embolo est vraiment problématique. Si cette déformation d'un cas d'utilisation de la VAR se tenait, alors la VAR de France-Paraguay aurait dû alerter l'arbitre pour qu'il annule le jaune de Olise pour le mettre à Galarza. Mais même l'appel du staff français a été rejeté, donc on peut en déduire que cette vision élargie de ce qu'est une "erreur d'identification d'un joueur" n'est pas caduque. Donc que la VAR est intervenu en dehors de ses compétences pour faire sanctionner Embolo.

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Diogo Costa ? Svilar ? c'est pas mieux ? Apres tout dépend ce qu'on recherche, au pire à 20M on prend pas un gros risque. pourquoi pas, et qui sait ? peut etre une surprise. Si seulement il éxistait un Regen de mon gardien coup de coeur de quand j'ai commencé a supporter le PSG (Bernard Lama) capable de s'envoler, d'aller chercher des frappes en lucarne, explosif à jaillir dans les pieds et jouer tres haut. je signe direct !

La Juventus rajoute 6 ME, le PSG en a marre

50 M en prêt avec OA obligatoire ou 45 M sec, marre de ces radins. Ils nous ont bien baladé il y a 2 ans on se fera pas avoir à nouveau.

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