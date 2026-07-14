Nantes et le Paris FC négocient pour un joueur

Nantes et le Paris FC négocient pour un joueur

FC Nantes14 juil. , 9:40
parClaude Dautel
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Le FC Nantes ne veut pas perdre trop de temps en Ligue 2 et pour éviter cela, les Kita sont prêts à faire des efforts au mercato. Pour preuve, la possible signature de Vincent Marchetti en provenance du Paris FC.
Formé à l'AC Ajaccio, Vincent Marchetti a encore un an de contrat avec le Paris Football Club, mais à en croire Ouest-France, l'expérimenté milieu de terrain de 29 ans pourrait s'engager rapidement avec le FC Nantes. Cette saison, le natif d'Ajaccio a joué 25 matches avec le PFC, un club qu'il avait contribué la saison précédente à faire monter en Ligue 1. Nos confrères du quotidien régional ne connaissent pas la position du Paris FC dans cette possible opération dont le montant devrait tourner autour du million d'euros. Mais à Nantes, Waldemar et Franck Kita ont d'ores et déjà préparé un contrat de deux ans pour le milieu de terrain.

Marchetti bientôt chez les Canaris

Décidé à recruter des joueurs d'expérience, le FC Nantes a déjà fait signer Younoussa, Dupé, Perrin et, d'ici quelques jours, Corredor. Et le possible recrutement de Vincent Marchetti irait dans ce sens, au moment où les Kita ont fait revenir Michel der Zakarian pour mener cette opération Ligue 1. Cette semaine, Le Parisien avait expliqué que du côté du Paris FC, on allait probablement faire de la place au milieu de terrain en accord avec Liam Rosenior, le nouvel entraîneur du PFC. Il est vrai qu'avec Pierre Lees-Melou, Rudi Matondo, Maxime Lopez, Adama Camara, Lohann Doucet et un nouveau joueur, Patrick Zabi, Vincent Marchetti devrait avoir un bon de sortie assez rapidement. Pour Nantes, il s'agirait d'une belle opération, même si le FCN sait que remonter en Ligue 1 ne sera pas une partie de plaisir, il suffit de regarder du côté de l'ASSE qui a fait également de gros efforts l'été dernier, sans réussir à revenir aussitôt en Ligue 1.

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