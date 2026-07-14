EdF : Lamine Yamal va faire très mal, l’Espagne l'annonce

EdF : Lamine Yamal va faire très mal, l’Espagne l'annonce

Equipe de France14 juil. , 9:20
parGuillaume Conte
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L'équipe de France, éliminée par l'Espagne en 2024, n'a pas encore vu un grand Lamine Yamal dans ce mondial. La Roja annonce le réveil à venir du joueur du FC Barcelone.
Arrivé légèrement blessé, Lamine Yamal n’a pas vraiment répondu aux attentes dans cette Coupe du monde. Avec zéro but inscrit, il dénote par rapport aux Harry Kane, Ousmane Dembélé, Jude Bellingham, Lionel Messi, Kylian Mbappé ou Vinicius Junior qui ont tenu leur statut. L’ailier du FC Barcelone fait également de mauvais choix dans le jeu et peine à faire des différences individuelles.
Néanmoins, à l’approche du match face à l’équipe de France, ce mardi soir, Luis de La Fuente conserve une confiance aveugle en son joueur qui vient de fêter ses 19 ans. « Qu'il soit tranquille. Il a 19 ans ! Qu'il ne stresse pas. Le grand jour de Lamine est encore à venir. J'espère que ce sera demain, ou bien lors de la finale, si nous parvenons à nous y hisser », a livré le sélectionneur de la Roja, qui est persuadé que Lamine Yamal va finir par prendre son envol, lui qui avait fait très mal aux Bleus lors de l’Euro 2024.
De son côté, l’ailier du FC Barcelone est conscient de ne pas avoir été encore au niveau. Il a tout de même été envoyé en conférence de presse avant le match face aux Bleus. « Tous les tournois sont différents et je ne crois pas que c'est la faute de l'entraîneur si je n'ai pas marqué cinq buts. C'est le football et ça ne me préoccupe pas. J’ai connu des Coupes du monde où l’Espagne a été éliminée. Nous gagnons, et c’est ce qui compte. J’espère pouvoir marquer demain (mardi) », a assuré celui qui assure rêver du titre de champion du monde, qui serait le deuxième après 2010 pour l’Espagne.
En tout cas, malgré un rendement décevant, Lamine Yamal possède la confiance de tout un pays, qui manque d’individualités capables de faire des différences devant, et sait qu’il tient un prodige capable de porter la formation espagnole jusqu’au bout. Cela passera forcément par un grand match contre la France.
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