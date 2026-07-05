France-Paraguay : Une audience historique pour M6

Menteur truqueur, comme ses joueurs… Paraguay la honte du foot mondial !!!!
Fake ! Néves est meilleur que De Jong. Plus grosse marge de progression car bien plus jeune. Meilleur mentalité sans la moindre hésitation et surtout LUI il aime Paris ! Bref Fake
T as de cesse de nous rabâcher notre budget de 860M, et la d un coup il est illimité ?...
wow. ah ouais effectivement. ton cerveau est vraiment malade. tu devrais qd meme consulter, sans rire, mais serieusement penses y. pour la societé. whaouuu! t as un niveau mondial. mec !
On peut bien imaginer ce que va donner le duo Olise-Mbappé si le transfert se fait.
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