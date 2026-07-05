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France-Paraguay : Une audience historique pour M6

TV05 juil. , 11:20
parCorentin Facy
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Malgré l’horaire tardif du match et les risques d’interruption, le match France-Paraguay a réalisé une excellente audience sur M6.
D’après les données de Mediametrie relayées par RMC, 12,2 millions de téléspectateurs ont regardé le 8e de finale entre la France et le Paraguay samedi soir (coup d’envoi à 23 heures). La part d’audience est colossale puisque 76% des Français qui regardaient la télévision hier à 23h étaient branchés sur M6 pour suivre Kylian Mbappé, Michael Olise et leurs coéquipiers. Il s’agit d’une audience historique pour un programme après 23 heures à la télévision française, rapporte la radio. Un exploit de plus pour l’équipe de Didier Deschamps lors de cette Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis.
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Derniers commentaires

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Menteur truqueur, comme ses joueurs… Paraguay la honte du foot mondial !!!!

PSG : Le Barça tente un échange improbable pour João Neves

Fake ! Néves est meilleur que De Jong. Plus grosse marge de progression car bien plus jeune. Meilleur mentalité sans la moindre hésitation et surtout LUI il aime Paris ! Bref Fake

PSG : Le Barça tente un échange improbable pour João Neves

T as de cesse de nous rabâcher notre budget de 860M, et la d un coup il est illimité ?...

France-Paraguay : L'arbitre fait polémique, « de réels doutes sur une magouille » ?

wow. ah ouais effectivement. ton cerveau est vraiment malade. tu devrais qd meme consulter, sans rire, mais serieusement penses y. pour la societé. whaouuu! t as un niveau mondial. mec !

Michael Olise veut venir, le Real annule tout

On peut bien imaginer ce que va donner le duo Olise-Mbappé si le transfert se fait.

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