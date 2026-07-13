OM : Mason Greenwood à Fenerbahçe, c'est fait !

Présents ce lundi à Marseille, les dirigeants de Fenerbahçe ont obtenu un accord total avec Mason Greenwood, rentré lui d'Angleterre, et avec l'Olympique de Marseille. Une partie du montant du transfert aurait même été payée pour garantir que l'opération aille à son terme. Fabrizio Romano annonce une opération à 42ME dont plus de 10ME pour Manchester United.

Arrivés dans la matinée dans la cité phocéenne par un avion privé, Cihan Kamer et Oğuz Çetin, les deux dirigeants de Fenerbahçe ont rencontré dans l'après-midi Mason Greenwood dans un prestigieux hôtel de Marseille. Revenu ce lundi après un bref passage à Manchester, l'attaquant anglais a visiblement décidé d'accepter l'offre du club turc, lequel se faisait de plus en plus pressant. Malgré une offre venue du club saoudien d'Al-Ahli, qui lui promettait un salaire annuel de 12 millions d'euros, Mason Greenwood a finalement donné son accord pour rejoindre Istanbul. Cela même si ses avocats ont demandé quelques modifications sur le contrat proposé, ce qui a été validé.

De son côté, Sacha Tavolieri est très clair ce lundi soir et annonce que la signature de Mason Greenwood au Fenerbahçe est désormais acquise et qu'il ne manque plus que l'officialisation des deux clubs. Pour l'instant, les deux dirigeants du club stambouliote n'ont pas quitté Marseille, et pourraient donc repartir en compagnie de l'attaquant anglais arrivé il y a deux ans à Marseille et qui doit quitter l'OM pour des raisons purement budgétaires. Un beau gâchis que les supporters de Marseille peineront à digérer. Pendant ce temps, en Turquie, on confirme que Greenwood sera bien un joueur de Fenerbahçe la saison prochaine.