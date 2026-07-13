OM : Mason Greenwood à Fenerbahçe, c'est fait !
Mason Greenwood demande un bon de sortie

OM : Mason Greenwood à Fenerbahçe, c'est fait !

OM13 juil. , 22:56
parClaude Dautel
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Présents ce lundi à Marseille, les dirigeants de Fenerbahçe ont obtenu un accord total avec Mason Greenwood, rentré lui d'Angleterre, et avec l'Olympique de Marseille. Une partie du montant du transfert aurait même été payée pour garantir que l'opération aille à son terme. Fabrizio Romano annonce une opération à 42ME dont plus de 10ME pour Manchester United.
Arrivés dans la matinée dans la cité phocéenne par un avion privé, Cihan Kamer et Oğuz Çetin, les deux dirigeants de Fenerbahçe ont rencontré dans l'après-midi Mason Greenwood dans un prestigieux hôtel de Marseille. Revenu ce lundi après un bref passage à Manchester, l'attaquant anglais a visiblement décidé d'accepter l'offre du club turc, lequel se faisait de plus en plus pressant. Malgré une offre venue du club saoudien d'Al-Ahli, qui lui promettait un salaire annuel de 12 millions d'euros, Mason Greenwood a finalement donné son accord pour rejoindre Istanbul. Cela même si ses avocats ont demandé quelques modifications sur le contrat proposé, ce qui a été validé.
De son côté, Sacha Tavolieri est très clair ce lundi soir et annonce que la signature de Mason Greenwood au Fenerbahçe est désormais acquise et qu'il ne manque plus que l'officialisation des deux clubs. Pour l'instant, les deux dirigeants du club stambouliote n'ont pas quitté Marseille, et pourraient donc repartir en compagnie de l'attaquant anglais arrivé il y a deux ans à Marseille et qui doit quitter l'OM pour des raisons purement budgétaires. Un beau gâchis que les supporters de Marseille peineront à digérer. Pendant ce temps, en Turquie, on confirme que Greenwood sera bien un joueur de Fenerbahçe la saison prochaine.
Journaliste turc, Samet Cayir affirme même que Fenerbahçe aurait déjà payé la partie déjà promise du transfert de Mason Greenwood. « Fenerbahçe, pour le transfert de Mason Greenwood, a effectué un paiement à Marseille vendredi. Ce paiement (la partie payée d'avance) était attendu pour être crédité aujourd'hui sur le compte du club français. Vers 17h15, le paiement a été crédité sur le compte et tous les protocoles entre les clubs ont été conclus positivement », indique notre confrère, qui confirme que les derniers détails se négocient entre avocats, mais que Mason Greenwood sera probablement dès mardi un joueur du Fenerbahçe.
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Derniers commentaires

OM : Mason Greenwood à Fenerbahçe, c'est fait !

Toute façon un joueur ne peut pas rester éternellement , si il serait pas parti il serait parti l année prochaine

OM : Mason Greenwood à Fenerbahçe, c'est fait !

Obliger de vendre 90 million a trouver on na 0€ de budget cette année.

Al-Khelaïfi insiste, le PSG récupère 1,1 milliard d’euros

Mais qu'est ce que tu raconte ?? !! Mais qui dit linverse espece de mongolien Tu me fait dire des chose que jai pas dit ... va te faire foutre espece de gros malade, meme ton compère a qui j'ai répondu a la base majin na pas répondu..sûrement quil sest rendu compte de sa connerie quil a dite envers moi en m'inventant des propos ou des pensées bon il aurait pu répondre avec un mea culpa mais comme les lyonnais lobotomisé les parisiens c'est la meme chose faut pas compter dessus.. et toi tu fais pareil , vous êtes vraiment tous une belle bande d'abruti

OL : Un international sud-coréen accepte l'offre de Lyon

La corée du sud a clairement foiré son mondial, pas ou peu de joueur m'ont sautés au yeux. Et puis bon il a des stats pas folles a Stoke City.

OM : Mason Greenwood à Fenerbahçe, c'est fait !

C'est vrai qu'on a du mal a dire que l'OM est un tremplin.

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