L'OL garde une vente surprise pour fin août

L'OL a retrouvé l'un de ses maillons forts de la saison passée avec Pavel Sulc ce lundi. Mais un transfert du joueur tchèque est sérieusement envisagé, probablement pour la toute fin du mercato.

L’Olympique Lyonnais a déjà frappé très fort sur le marché des transferts, avec une vente majeure et une demi-douzaine d’arrivées. De quoi contenter Paulo Fonseca, qui demande toutefois un avant-centre de métier pour peser sur les défenses, et ce très rapidement car il y a les barrages de Ligue des Champions qui vont arriver le mois prochain. Le message est passé et Matthieu Louis-Jean s’active pour essayer de boucler cette opération, avec plusieurs pistes.

Mais entre Rhône et Saône, il se murmure de plus en plus que le départ de Pavel Sulc pourrait être l’élément déclencheur de cette future arrivée. A l’image d’Afonso Moreira, l’attaquant tchèque faisait partie des joueurs qui ont surpassé les attentes, et sur qui l’OL misait pour confirmer leur très belle première saison. Mais cette réussite a attiré du beau monde, et voir le jeune portugais partir pour 30 ME en Bundesliga a tout de même donné un sacré coup de pouce financier au club de Michele Kang.

Le Tchèque, apparu à bout de souffle en fin de saison et très timide en Coupe du monde, pourra-t-il maintenir son niveau de jeu sur la durée, ou bien est-ce le moment parfait pour le vendre tant que sa valeur est au plus haut ? La question se pose à l’OL, mais l’intéressé lui, a déjà répondu. De retour à l’entrainement en ce début de semaine, il a confié qu’il était « heureux de revenir » à Lyon, affichant sa volonté d’aider le club à passer les tours préliminaires de la Ligue des Champions.

Un départ de Sulc fin août ?

De son côté, Paulo Fonseca l’a accueilli avec un grand sourire, un joueur un peu plus expérimenté en attaque n’étant pas de trop. En tout cas, selon Le Progrès, l’avenir du Tchèque demeure incertain, mais l’OL est plus dans une position d’attente, afin de compter sur Pavel Sulc pour les matchs du mois d’août, et envisager son transfert ensuite dans la dernière ligne droite du mercato.