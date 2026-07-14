Le PSG boucle un transfert secret, les Bleus hallucinent

Gros tour de force du PSG, qui a bouclé la signature de Lucas Digne en plein coeur du Mondial, sans parvenir à ébruiter le transfert malgré un mois de négociations.

Ce sont les transferts que le PSG aime boucler. En toute discrétion, le club de la capitale a avancé depuis quatre semaines pour finaliser la signature de Lucas Digne. Un choix inattendu car le joueur formé au LOSC a déjà évolué deux saisons à Paris sans vraiment convaincre, avant de se montrer solide avec le FC Barcelone puis Aston Villa. Ses bonnes performances à la Coupe du monde ont fini de convaincre Luis Enrique qu’il était le joueur qu’il fallait pour concurrencer Nuno Mendes.

L’arrière gauche arrive en effet comme le remplaçant de l’international portugais, et Paris s’est dit que cela ne servait à rien de mettre un jeune joueur entre les pattes de Nuno Mendes, qui n’a que 24 ans. Un élément d’expérience a donc été ciblé et Lucas Digne a coché toutes les cases. Surtout que le numéro 3 des Bleus est resté un grand fan du club de la capitale.

Personne n'était au courant chez les Bleus

Ce lundi, la signature de Lucas Digne au PSG a fini par s’ébruiter, mais l’ensemble des parties concernées était déjà dans la négociation finale, et l’accord définitif a été trouvé quelques heures plus tard. Il est rare que le transfert d’un international français chez le double champion d’Europe soit aussi discret, mais tout le monde a réussi à tenir sa langue, avant les révélations du Daily Mail.

Les premiers contacts entre Digne et le PSG datent de la mi-juin, soit au début de la Coupe du monde. Ensuite, cela a avancé rapidement avec le club d’Aston Villa, qu’il va quitter pour 10 ME après quatre ans de bons et loyaux services. Et malgré ces discussions, absolument personne en dehors de l’entourage très proche du latéral, n’était au courant. Même ses compatriotes tricolores, y compris les joueurs du PSG, n’ont rien vu venir et ont découvert cette information dans la presse comme tout le monde en ce début de semaine. Une volonté de ne pas perturber le groupe et de faire avancer ce transfert discrètement qui a été menée à son terme.

Une cachotterie totalement réussie, et qui a permis à Luis Campos de boucler ce recrutement qui rentre parfaitement dans les exigences de Luis Enrique pour cet été. Même si Lucas Hernandez, autre joueur français du Mondial, a du être un peu moins heureux d’apprendre que la concurrence à son poste allait quasiment lui fermer la porte du PSG.