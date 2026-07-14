Greenwood crache sur Diego Simeone, l'OM hallucine

Greenwood crache sur Diego Simeone, l'OM hallucine

OM14 juil. , 8:21
parGuillaume Conte
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L'OM a eu toutes les peines du monde à vendre Mason Greenwood, qui se dirige désormais vers Fenerbahçe. Même l'Atlético de Madrid a été dégoûté par l'attitude de l'Anglais.
Enfin un peu de mouvement à venir à l’Olympique de Marseille, avec deux départs qui sont désormais finalisés et vont permettre d’alléger la masse salariale et de rapporter une somme copieuse. Celui de Mason Greenwood va beaucoup faire parler, puisque l’attaquant anglais est tout simplement le meilleur joueur du club sur ces deux dernières saisons.
Une perte sportive importante mais devenue inévitable pour rapprocher enfin l’OM et ses nouveaux dirigeants de l'équilibre financier. Même si ce transfert ne couvrira pas Marseille d’or, en raison de plusieurs critères. Il y a bien évidemment le fait que Mason Greenwood ne puisse pas signer en Premier League en raison de son passif, qui freine les enchères. Mais l’attitude et le comportement de l’ancien de Manchester United pose aussi question.

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Selon L’Equipe, l’OM aurait bien aimé voir la Roma, l’Atlético de Madrid et Fenerbahçe se battre pour l’attaquant britannique. Le club turc a fait le forcing ces dernières heures, mais la formation espagnole, qui était revenue à la charge ces derniers jours, n’a pas vraiment avancé. Alors qu’elle aurait été capable de faire une offre financières à celle du club d’Istanbul, les dirigeants espagnols ont été refroidis par l’attitude de Greenwood.
L’Atlético de Madrid a en effet été choqué par les contacts avec l’ailier de l’OM. « L'Atlético a aussi découvert un joueur d'une nonchalance étonnante, qui peut avouer à ses coéquipiers de l'OM sa préférence pour le défi colchonero, tout en mettant deux jours à répondre à Diego Simeone ! Cette attitude indolente, couplée à l'historique controversé du joueur qui a déjà refroidi plusieurs prétendants d'Arabie saoudite, a conduit au renoncement de l'Atlético, lundi soir », résume ainsi le quotidien sportif, pour qui le comportement de Mason Greenwood lui a clairement fermé la porte de l’Atlético de Madrid. Et peut-être d’une meilleure vente pour l’OM.
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Et Reds13 qui nous disait que c’était un joueur de classe mondiale 😂

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L’Arabie saoudite choquée par le passif de Greenwood ??? Quand on voit le traitement des femmes là-bas, il aurait été leur meilleur ambassadeur 🤣

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