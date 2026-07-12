Mondial 2026 : Michou larbin de la FIFA, ça balance dur

Ce Mondial 2026 est marqué par l'entrée en force des influenceurs, à l'image de Michou qui suit la Coupe du Monde pour le compte de M6. Si la FIFA et la chaîne surfent sur la popularité de ce dernier, du côté de Vincent Duluc on pointe du doigt les limites du genre.

A coup de posts vus par des millions d'abonnés, les plus gros influenceurs de la planète ont suivi la Coupe du Monde. Et si certains n'ont pas été autorisés à s'installer autour des terrains, la FIFA a tout de même accrédité les plus puissants d'entre eux, à l'image de la star mondiale, IShowSpeed, ou de Michou, convié par M6. Si le public des influenceurs s'extasie du travail réalisé par ces nouveaux médias, Vincent Duluc, journaliste de L'Equipe, est nettement plus caustique. Car notre expérimenté confrère, qui a couvert plusieurs éditions de la Coupe du Monde pour le compte du quotidien sportif, fait remarquer que Michou et les autres se gardent bien de critiquer la FIFA, malgré les énormes polémiques engendrées par cette édition du Mondial.

La FIFA tient les influenceurs en laisse

Pour notre confrère, les influenceurs sont muselés par la FIFA et ne doivent vendre que du rêve, ce qui limite clairement leur intérêt. « Il est très facile sur cette Coupe du monde de faire la différence entre les créateurs de contenu, qui écrivent pour la FIFA, et les journalistes, qui écrivent sur la FIFA. Je n'ai pas vu de créateur de contenu invité par la FIFA critiquer l'annulation du carton rouge de Folarin Balogun. Mais contrairement à ce qui se passe avec le PSG, par exemple, les influenceurs n'ont pas le droit de poser des questions en conférence de presse... », précise Vincent Duluc, clairement pas fan de la présence des influenceurs lors de ce Mondial. Les mauvais esprits pourront faire remarquer à ce dernier qu'au début des années 2000, les médias traditionnels avaient refusé la présence des sites internet dans les tribunes de presse, avant finalement de s'apercevoir de l'importance du net. En attendant, Michou enchaîne les millions de vues sur ses vidéos et M6 se frotte les mains de cette initiative.