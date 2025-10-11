La Ligue des Champions sur Netflix, ça s'accélère

Allez ma petite Kenny, ecoute les conseils de Doug Viens en visio me montrer ton bec perforé, on va rigoler RIRES
Je suis sur et certains qu' il connait ce sport depuis l argent du Qatar Ce complexe, cette haine et ce temps perdu avec tous ses comptes sont une signature Etre + sur nos articles que sur ceux du PSG est une preuve Je l ai trop de fois grillé sur des âneries avec ce sport au debut des annees 2000 Je t en parle pas avec les années 80-90 alors L OM a gagne une coupe des clubs champions parait il 🤣
Apaises ton coeur^^Fais la paix avec Greg et parlait foot c'est plus constructif :) Fais comme moi ,parles avec tout le monde,si tu es comme moi un supporter depuis plus de 30 ans ca ne vaut pas la peine de se dechirer entre supporters,ils sont comme nous ils ont la passion de leurs clubs.
Il veut pas me montrer son bec partouzé Essaie de le motiver et tu viens avec nous 😉 On pourrait passer un bon moment a rire de ses comptes en bois
ah mais si vous vous parlez en visio enregistre ca doit etre trop marrant^^
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|7
|5
|1
|1
|13
|5
|8
|15
|7
|5
|0
|2
|15
|5
|10
|15
|7
|5
|0
|2
|14
|7
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|9
|5
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|16
|12
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|10
|6
|4
|11
|7
|3
|2
|2
|14
|10
|4
|10
|7
|3
|1
|3
|12
|13
|-1
|10
|7
|3
|1
|3
|11
|12
|-1
|10
|7
|2
|4
|1
|9
|10
|-1
|8
|7
|2
|2
|3
|11
|11
|0
|8
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|16
|-7
|6
|7
|2
|0
|5
|5
|10
|-5
|6
|7
|1
|3
|3
|8
|10
|-2
|6
|7
|1
|3
|3
|5
|7
|-2
|5
|7
|1
|2
|4
|3
|11
|-8
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|16
|-11
🚨 LE CLASSEMENT DE LA LIGUE DES CHAMPIONS APRÈS LA DEUXIÈME JOURNÉE ⬇️ 🇫🇷 Paris consolide sa place dans le Top 8 alors que Marseille se hisse à la 12ème place, c'est plus compliqué pour Monaco 👀 #UCL