La Ligue des Champions sur Netflix, ça s'accélère

Programme phrase de Canal+, la Ligue des Champions pourrait changer de mains dans les années à venir. L'UEFA mise énormément sur Netflix pour atteindre des montants records.

L’UEFA a décidé de rentabiliser au maximum sa nouvelle formule de la Ligue des Champions, qui a pour le moment plutôt réussi à bien s’implanter chez les suiveurs du football, dans les stades ou à la télévision. En Europe comme sur le continent américain, l’idée est de réaliser un prochain tour de table sur les droits TV des Coupes d’Europe afin de les faire monter à un taux historique. Et pour cela, tout doit être balayé pour faire place nette à Netflix.

La plateforme américaine est la plus grande source de streaming à la télévision et elle compte bien rafler de nouveaux utilisateurs en récupérant la compétition de clubs la plus suivie de la planète. Selon la presse espagnole, les tractations avancent entre Netflix et l’UEFA, et une offre record est bien en préparation. Une proposition boostée par la possibilité d’attirer de nouvelles publicité sur Netflix qui permettrait de lâcher 5 milliards d’euros pour récupérer les droits sur l’ensemble des continents.

L’idée de l’UEFA est de donner la majorité des matchs à une plateforme commune telle que Netflix pour attirer encore plus de téléspectateurs dans le monde, mais aussi ouvrir la porte aux diffuseurs historiques pour qu’ils récupèrent des matchs, et pourquoi pas les diffuser en même temps. De quoi générer encore plus de revenus même si chacun voudra l’exclusivité, et Canal+ pourrait bien souffrir de la concurrence s’il n’a plus sur le monopole sur les Coupes d’Europe, son dernier bastion dans le football en France.

Un dossier à suivre alors que l’UEFA a pu rajouter des journées de Ligue des Champions et donc des matchs avec sa nouvelle formule. Cela même si les diffuseurs en veulent toujours plus, au risque de tirer sur les organismes des joueurs qui sont déjà au bord de la rupture.