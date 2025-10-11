ICONSPORT_273188_0153

La Ligue des Champions sur Netflix, ça s'accélère

TV11 oct. , 9:20
parGuillaume Conte
0
Programme phrase de Canal+, la Ligue des Champions pourrait changer de mains dans les années à venir. L'UEFA mise énormément sur Netflix pour atteindre des montants records. 
L’UEFA a décidé de rentabiliser au maximum sa nouvelle formule de la Ligue des Champions, qui a pour le moment plutôt réussi à bien s’implanter chez les suiveurs du football, dans les stades ou à la télévision. En Europe comme sur le continent américain, l’idée est de réaliser un prochain tour de table sur les droits TV des Coupes d’Europe afin de les faire monter à un taux historique. Et pour cela, tout doit être balayé pour faire place nette à Netflix. 
La plateforme américaine est la plus grande source de streaming à la télévision et elle compte bien rafler de nouveaux utilisateurs en récupérant la compétition de clubs la plus suivie de la planète. Selon la presse espagnole, les tractations avancent entre Netflix et l’UEFA, et une offre record est bien en préparation. Une proposition boostée par la possibilité d’attirer de nouvelles publicité sur Netflix qui permettrait de lâcher 5 milliards d’euros pour récupérer les droits sur l’ensemble des continents. 

Lire aussi

Sur quelle chaîne regarder France-Azerbaïdjan ?Sur quelle chaîne regarder France-Azerbaïdjan ?
Ligue 1+ et Canal+ s'arrachent les cheveuxLigue 1+ et Canal+ s'arrachent les cheveux
L’idée de l’UEFA est de donner la majorité des matchs à une plateforme commune telle que Netflix pour attirer encore plus de téléspectateurs dans le monde, mais aussi ouvrir la porte aux diffuseurs historiques pour qu’ils récupèrent des matchs, et pourquoi pas les diffuser en même temps. De quoi générer encore plus de revenus même si chacun voudra l’exclusivité, et Canal+ pourrait bien souffrir de la concurrence s’il n’a plus sur le monopole sur les Coupes d’Europe, son dernier bastion dans le football en France. 
Un dossier à suivre alors que l’UEFA a pu rajouter des journées de Ligue des Champions et donc des matchs avec sa nouvelle formule. Cela même si les diffuseurs en veulent toujours plus, au risque de tirer sur les organismes des joueurs qui sont déjà au bord de la rupture.  
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_273378_0350
Equipe de France

Equipe de France : Michael Olise se fait incendier

ICONSPORT_245826_0045
OM

Canal+ en rêvait, l’OM a sauté dessus

ICONSPORT_263520_0176
PSG

Gilberto Mora au PSG pour un prix cadeau !

ICONSPORT_272971_0212
OL

OL : L'ambitieux Fofana se fait détruire

ICONSPORT_272071_0258
Mercato

Sans défense, le Barça mise tout sur Nantes

Fil Info

11:00
Equipe de France : Michael Olise se fait incendier
10:40
Canal+ en rêvait, l’OM a sauté dessus
10:20
Gilberto Mora au PSG pour un prix cadeau !
10:00
OL : L'ambitieux Fofana se fait détruire
9:40
Sans défense, le Barça mise tout sur Nantes
9:00
EdF : Thauvin, c’est Mondial !
8:40
Des millions venus d'Angleterre, l'OL met le champagne au frais
8:20
Le Real supplie Mbappé d’achever le PSG
8:00
Ce remplaçant de l’OM voit sa valeur exploser

Derniers commentaires

Rabiot hué à Paris, Deschamps exige le silence

Allez ma petite Kenny, ecoute les conseils de Doug Viens en visio me montrer ton bec perforé, on va rigoler RIRES

Rabiot hué à Paris, Deschamps exige le silence

Je suis sur et certains qu' il connait ce sport depuis l argent du Qatar Ce complexe, cette haine et ce temps perdu avec tous ses comptes sont une signature Etre + sur nos articles que sur ceux du PSG est une preuve Je l ai trop de fois grillé sur des âneries avec ce sport au debut des annees 2000 Je t en parle pas avec les années 80-90 alors L OM a gagne une coupe des clubs champions parait il 🤣

Rabiot hué à Paris, Deschamps exige le silence

Apaises ton coeur^^Fais la paix avec Greg et parlait foot c'est plus constructif :) Fais comme moi ,parles avec tout le monde,si tu es comme moi un supporter depuis plus de 30 ans ca ne vaut pas la peine de se dechirer entre supporters,ils sont comme nous ils ont la passion de leurs clubs.

Rabiot hué à Paris, Deschamps exige le silence

Il veut pas me montrer son bec partouzé Essaie de le motiver et tu viens avec nous 😉 On pourrait passer un bon moment a rire de ses comptes en bois

Rabiot hué à Paris, Deschamps exige le silence

ah mais si vous vous parlez en visio enregistre ca doit etre trop marrant^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading