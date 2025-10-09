ICONSPORT_272994_0152

Ligue 1+ et Canal+ s'arrachent les cheveux

TV09 oct. , 14:30
parGuillaume Conte
Les principaux diffuseurs des droits du football en France luttent en permanence contre le piratage. Mais après l'IPTV, un nouveau moyen illégal voit le jour, et cela a le don d'inquiéter les instances. 
L’un des succès de Ligue 1+ cette saison réside en une amélioration majeure dont DAZN n’avait pas pu profiter. En effet, la lutte contre le piratage s’est accrue ces derniers mois, avec des décisions de justice qui favorisent les diffuseurs officiels, et un blocage des sites, des comptes ou des relais des moyens de retransmissions illégales qui marchaient très fort la saison passée. Entre le streaming et l’IPTV, Canal+, BeIN et la LFP ont désormais des équipes dédiées pour lutter avec le plus d’efficacité possible avec le piratage. 
La solution n’est pas encore d’une efficacité maximale, mais elle permet de rediriger des téléspectateurs vers les modes de retransmission officielle. Néanmoins, les médias numériques lancent l’alerte ces derniers jours, une nouvelle méthode de visionnage illégal des matchs arrive. Cela sème l’inquiétude chez Ligue 1+ et Canal+, tant elle peut se montrer efficace auprès des jeunes. 
En effet, face aux blocages de plus en plus réguliers de l’IPTV, ou la menace de voir les VPN se faire attaquer s’ils font le jeu du piratage, de nouveaux moyens de regarder les matchs sont apparus par le biais de compte sur les réseaux sociaux. Instagram et TikTok sont en vogue avec des comptes créés à la pelle pour diffuser des rencontres, et des liens qui renvoient vers d’autres comptes en cas de coupure, et ainsi de suite. 
Impossible pour le moment de faire agir aussi vite les sociétés éditrices de ces réseaux sociaux, et les matchs sont ainsi suivis sur ces streams disponibles en deux clics via les hashtags correspondants. Une difficulté de plus pour les autorités, les instances et les chaines qui ont déjà mis beaucoup de temps à contrer la révolution de l’IPTV, qui reste un procédé très utilisé en France et encore considéré comme la nuisance numéro 1 par Canal+, BeIN, Ligue 1+ et les détenteurs de droits télévisuels dans le domaine du sport notamment. 
Derniers commentaires

Nantes : Lopes ne s'interdit pas une folie

C'est un gardien comme cela qu'il faudrait à Lyon...

Chevalier ringardise Donnarumma, le PSG a fait le coup du siècle

Dans le foot tel que vu par Luis Enrique c'est beaucoup plus nuancé car le PSG relance court et c'est la force de l'équipe. Le fait d'avoir un 11eme homme change beaucoup de chose pour libérer la pression. Sur la finale face au PSG Sommer (Inter) était incapable de supporter la pression et relançait en touche 2 fois sur 3... Luis Enrique sait ce qu'il fait et pourquoi il a voulu ce changement. On verra en mars, mais je ne vais pas remettre en cause son choix au bout de 2 mois vu le visionnaire qu'il est...

OM : Les Marseillais ridiculisent Zack Nani

Ce sport est vraiment une énigme pour eux Si on pourrait avoir le même bouton qu ils ont au stade mais pour les faire taire, ça serait la paix dans le monde 😂

Rowe-Rabiot, Roberto De Zerbi est encore sous le choc

Oui t'etais un bon gros pompeur de textor suffit d'aller sur n'importe quel article le concernant pour te voir lui lecher les boules. Et pour avoir le cul propre il faut se torcher hein t'essuyer a la main ca marche pas mon grand.

OM : Les Marseillais ridiculisent Zack Nani

On t a déjà dit de chialer en silence hibernatus

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

