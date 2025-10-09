Ligue 1+ et Canal+ s'arrachent les cheveux

Les principaux diffuseurs des droits du football en France luttent en permanence contre le piratage. Mais après l'IPTV, un nouveau moyen illégal voit le jour, et cela a le don d'inquiéter les instances.

L’un des succès de Ligue 1+ cette saison réside en une amélioration majeure dont DAZN n’avait pas pu profiter. En effet, la lutte contre le piratage s’est accrue ces derniers mois, avec des décisions de justice qui favorisent les diffuseurs officiels, et un blocage des sites, des comptes ou des relais des moyens de retransmissions illégales qui marchaient très fort la saison passée. Entre le streaming et l’IPTV, Canal+, BeIN et la LFP ont désormais des équipes dédiées pour lutter avec le plus d’efficacité possible avec le piratage.

La solution n’est pas encore d’une efficacité maximale, mais elle permet de rediriger des téléspectateurs vers les modes de retransmission officielle. Néanmoins, les médias numériques lancent l’alerte ces derniers jours, une nouvelle méthode de visionnage illégal des matchs arrive. Cela sème l’inquiétude chez Ligue 1+ et Canal+, tant elle peut se montrer efficace auprès des jeunes.

En effet, face aux blocages de plus en plus réguliers de l’IPTV, ou la menace de voir les VPN se faire attaquer s’ils font le jeu du piratage, de nouveaux moyens de regarder les matchs sont apparus par le biais de compte sur les réseaux sociaux. Instagram et TikTok sont en vogue avec des comptes créés à la pelle pour diffuser des rencontres, et des liens qui renvoient vers d’autres comptes en cas de coupure, et ainsi de suite.

Impossible pour le moment de faire agir aussi vite les sociétés éditrices de ces réseaux sociaux, et les matchs sont ainsi suivis sur ces streams disponibles en deux clics via les hashtags correspondants. Une difficulté de plus pour les autorités, les instances et les chaines qui ont déjà mis beaucoup de temps à contrer la révolution de l’IPTV, qui reste un procédé très utilisé en France et encore considéré comme la nuisance numéro 1 par Canal+, BeIN, Ligue 1+ et les détenteurs de droits télévisuels dans le domaine du sport notamment.