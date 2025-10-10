ICONSPORT_109208_0020
Sur quelle chaîne regarder France-Azerbaïdjan ?

TV10 oct. , 14:20
parClaude Dautel
Dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2026, la France peut faire un pas presque décisif vers la prochaine Coupe du Monde ce vendredi au Parc des Princes contre l'Azerbaïdjan. Un match qui est à suivre en clair et donc gratuitement pour les amateurs de football, et des Bleus.
Où regarder France–Azerbaïdjan ce vendredi
Pour ce match, c'est assez simple. Soit vous allez au stade et alors rendez‑vous ce vendredi 10 octobre 2025 à 20h45 au Parc des Princes, soit vous regardez France–Azerbaïdjan, 3e journée des éliminatoires du Mondial 2026 en direct à la télévision et il n'y a pas le choix. En effet, en France, la rencontre est diffusée en clair et donc gratuitement sur TF1 et sur les applications de TF1. Aux commentaires, pas de surprise, la Une compte sur son célèbre duo composé de Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu.
Compo probable de la France
Maignan – Koundé (ou Gusto), Saliba, Upamecano, Théo Hernandez – Rabiot, Koné (ou Khéphren Thuram) – Coman, Olise, Nkunku – Mbappé (ou Ekitike)
Compo probable de l’Azerbaïdjan
Mahammadaliev – Aliyev, Badalov, Mustafazada, Krivotsyuk, Cafarquliyev – Emreli, Makhmudov, Khaybulaev, Ahmadzada – Dadaşov

WC Qualification Europe

10 octobre 2025 à 20:45
France
20:45
Azerbaïdjan
0
Derniers commentaires

Rabiot hué à Paris, Deschamps exige le silence

Lol heureusement que les supporters ont le droit d huer qui ils veulent. A Marseille Demebele et mbappe étaient copieusement sifflés, a Lyon on aurait sifflé un stéphanois et inversement, laissez donc un peu de vie dans ce monde où les interdictions sont devenues la norme

OL : Sept joueurs pour 112ME, Lyon c'est fort

ne pas oublier que toutes les valeurs des joueurs n'ont pas été mise a jour .. morton a prit 5M tessman 4 mais certains joueurs sont encore bloqué aux valeurs de juin 2025

LdC fém. : Le PSG coule en Allemagne

Cette année on a une équipe féminine faible

Ibrahimovic fait une Mbappé avec le PSG

On ne peut pas dire que c'est de sa faute si on ne l'a pas gagné plus tôt

OM : Roberto De Zerbi se félicite pour ce coup de génie

je vois que t'as pas finit d'être bête

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

