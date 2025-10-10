Sur quelle chaîne regarder France-Azerbaïdjan ?

Dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2026, la France peut faire un pas presque décisif vers la prochaine Coupe du Monde ce vendredi au Parc des Princes contre l'Azerbaïdjan. Un match qui est à suivre en clair et donc gratuitement pour les amateurs de football, et des Bleus.

Où regarder France–Azerbaïdjan ce vendredi

Pour ce match, c'est assez simple. Soit vous allez au stade et alors rendez‑vous ce vendredi 10 octobre 2025 à 20h45 au Parc des Princes, soit vous regardez France–Azerbaïdjan, 3e journée des éliminatoires du Mondial 2026 en direct à la télévision et il n'y a pas le choix. En effet, en France, la rencontre est diffusée en clair et donc gratuitement sur TF1 et sur les applications de TF1. Aux commentaires, pas de surprise, la Une compte sur son célèbre duo composé de Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu.

Compo probable de la France

Maignan – Koundé (ou Gusto), Saliba, Upamecano, Théo Hernandez – Rabiot, Koné (ou Khéphren Thuram) – Coman, Olise, Nkunku – Mbappé (ou Ekitike)

Compo probable de l’Azerbaïdjan

Mahammadaliev – Aliyev, Badalov, Mustafazada, Krivotsyuk, Cafarquliyev – Emreli, Makhmudov, Khaybulaev, Ahmadzada – Dadaşov