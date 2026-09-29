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Elle déclare sa flamme pour Désiré Doué, polémique sur La Chaine L’Equipe

TV29 sept. , 17:30
parGuillaume Conte
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Après une prise de parole décalée pour critiquer l'irrégularité de Désiré Doué, Virginie Sainsily s'est faite incendier en retour sur les réseaux sociaux. Un comportement sexiste aux yeux de Margot Dumont.
Officieusement, Zinedine Zidane avait décidé de faire tourner contre la Belgique ce lundi soir à Bruxelles. Mais vue la qualité du match effectué par les Bleus, Zizou a compris qu’il avait un groupe de qualité avec un réservoir de talent quasiment inépuisable. C’est le cas avec Désiré Doué, qui a tout fait dans ce match contre les Diables Rouges, et aurait largement mérité de marquer un but avec ses exploits individuels, le danger permanent qu’il provoque, et la qualité de ses passes dans bon tempo.
Ce soir, tu débarques sur ton 31 avec ton bouquet de fleurs et l'invitation au resto.
- Virginie Sainsily à propos de Désiré Doué
Une prestation parfaite qui n’est pas toujours au rendez-vous, notamment depuis le début de la saison. C’est ce que soulignait après le match la journaliste de La Chaine L’Equipe, en utilisant la comparaison avec une relation amoureuse. « Tu nous entraînes dans une relation toxique où au départ, tu nous donnes tout et on tombe tous amoureux de toi. Et puis, tu nous ghostes. Tu réponds une fois de temps en temps. Ce soir, tu débarques sur ton 31 avec ton bouquet de fleurs et l'invitation au resto. On veut ça tous les soirs Désiré ! On est en 2026, on veut des relations saines et on veut pouvoir t’aimer de tout notre coeur », a livré Virginie Sainsily dans ce plaidoyer pour demander à Désiré Doué d’avoir ce niveau de jeu à chaque match désormais.
Une vision des choses et une comparaison qui ont, comme souvent sur les réseaux sociaux, provoqué beaucoup de moqueries et de commentaires sexistes, rappelant la journaliste à rester loin des débats de football. De quoi faire hurler Margot Dumont, qui ne juge pas la qualité de l’intervention de sa consoeur, mais est littéralement dégoutée de voir le niveau des commentaires après cette sortie. « Les commentaires sous ce post on en parle ? Si un homme avait dit ça vous auriez relevé de la sorte ? Je ne pense pas. Possible d’arrêter de nous ramener à notre condition de femme quand on s’exprime ou pas ? Je ne juge pas le propos, je ne parle que des réactions et commentaires sexistes », a précisé la journaliste de Canal+, pour qui les réactions n’auraient pas été les mêmes si un homme avait prononcé ces mots.

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Meme avec leur effectif plus que brinqueballant, les sardines n'ont absolument pas besoin de cette chevre de poteau ekambi!! Et c'est pas gentil pour les chevres ce que je dis!!^^

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Pour ma part cette annee le barca est favori en c1 ...deuxième city ...3 eme paname bayern voir arsenal.

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530 !!!! A quand meme .....😬 et ça parle du Qatar......

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Mouah ahaha ha ha!! Le footix "supporter " de 2 clubs!!

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Je pense que c est possible le barca a tellement de talent au milieu et gavi a peu de temps de jeu maintenant ...

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