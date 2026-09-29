Elle déclare sa flamme pour Désiré Doué, polémique sur La Chaine L’Equipe

Ce soir, tu débarques sur ton 31 avec ton bouquet de fleurs et l'invitation au resto.- Virginie Sainsily à propos de Désiré Doué
Meme avec leur effectif plus que brinqueballant, les sardines n'ont absolument pas besoin de cette chevre de poteau ekambi!! Et c'est pas gentil pour les chevres ce que je dis!!^^
Pour ma part cette annee le barca est favori en c1 ...deuxième city ...3 eme paname bayern voir arsenal.
530 !!!! A quand meme .....😬 et ça parle du Qatar......
Mouah ahaha ha ha!! Le footix "supporter " de 2 clubs!!
Je pense que c est possible le barca a tellement de talent au milieu et gavi a peu de temps de jeu maintenant ...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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Virginie Sainsily a deux mots à dire à Désiré Doué 🤩 🗣️ « Tu nous entraînes dans une relation toxique où au départ, on tombe tous amoureux. Et puis, tu nous ghostes. Ce soir, tu débarques sur ton 31 avec ton bouquet de fleurs et le resto. On veut ça tous les soirs Désiré ! »