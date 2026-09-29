OL : Sulc vendu cet hiver, Fonseca est catégorique

OL : Sulc vendu cet hiver, Fonseca est catégorique

OL29 sept. , 18:00
parCorentin Facy
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Courtisé par la Juventus Turin, l’Atlético de Madrid ou encore Aston Villa, Pavel Sulc est surtout très apprécié de Paulo Fonseca, qui souhaite conserver son attaquant tchèque cet hiver.
Meilleur joueur offensif de l’Olympique Lyonnais la saison dernière avec 15 buts et 10 passes décisives, Pavel Sulc a attiré de nombreux prétendants lors du dernier mercato estival. Leeds ou encore la Juventus Turin sont venus aux renseignements pour l’international tchèque de 25 ans, lequel est finalement resté dans la capitale des Gaules, l’OL ayant priorisé les ventes d’Afonso Moreira au Bayer Leverkusen et de Malick Fofana à Sunderland. Paulo Fonseca peut s’en réjouir, l’entraîneur portugais appréciant énormément Pavel Sulc, dont la polyvalence et la justesse dans le dernier geste font le bonheur de l’OL depuis un an.
Auteur d’un début de saison intéressant avec 3 passes décisives en Ligue 1, l’ancien attaquant du Viktoria Plzen sera de nouveau courtisé cet hiver. Le journaliste Ekrem Konur le confirme, révélant que la Juventus Turin, l’Atlético de Madrid et Aston Villa sont très intéressés par un potentiel transfert en janvier prochain. Notre confrère indique que l’OL, qui n’est pas ouvert à une vente en cours de saison, a fixé le prix de Pavel Sulc à 50 millions d’euros. Un prix volontairement dissuasif puisque le journaliste nous apprend que Paulo Fonseca s’est personnellement opposé au départ de Sulc.

Fonseca veut garder Sulc cet hiver à l'OL

L’ancien entraîneur de Lille et de l’AC Milan estime que le Tchèque est indispensable dans l’animation offensive lyonnaise. Positionné en meneur de jeu derrière Ernest Nuamah et Loïs Openda, le numéro 10 de l’OL a un rôle clé dans l’organisation instaurée par Paulo Fonseca à Lyon. Il fait aussi office de doublure à Openda au poste de numéro neuf, Matthieu Louis-Jean n’ayant pas réussi à compenser le départ de Roman Yaremchuk. Autant dire que pour le staff des Gones, un départ de Sulc cet hiver est absolument inenvisageable. Reste à voir si la direction lyonnaise saura retenir le joueur en cas d’offre importante lors du prochain mercato.

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EdF : Zidane n’a que le 7e salaire mondial chez les sélectionneurs

Amis smicards, réservez vite vôtre place pour le prochain match , zizou va se retrouver sur la paille 😭 ... des jeux et du pain , cela suffit a tenir son peuple qu'ils disaient 🥴 , mais 🤫 , tout va bien

OL : Sulc vendu cet hiver, Fonseca est catégorique

Puisqu'ils veulent être dissuasifs, autant l'être BIEN ! 😜

EdF : Lepaul déjà enterré, il n'a pas le niveau

J'ai trouvé par moment qu'il faisait de bons appels de balles mais on ne lui pas fait la passe. Ça change pas mal les choses

L'OM tient son futur buteur pour zéro euro

F01..... Si vous étiez métis informé, vous n'auriez pas pondu cet article

EdF : Lepaul déjà enterré, il n'a pas le niveau

Et les mecs de RMC ont ils le niveau ? Je demande ca comme ca, parceque ne vont pas la perdre leur place pourtant. Le Paul est moyen avec Rennes en ce moment, faut pas l'oublié aussi. Il a le droit aussi de pas être dans une bonne période.

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