Manchester City se savait condamné et a claqué 530 ME

Je pense que c est possible le barca a tellement de talent au milieu et gavi a peu de temps de jeu maintenant ...
Il manque un 0...
Oh que OUI encore et encore !!! Avec vity et neves 😍😍😍😍 et surtout ce transfert est possible . Gavi c est un vrai verratti !!!! .
Mais qu'est ce qu'elle est c... celle là ! Mais qu'est ce qu'elle fout là !
Tu vois Sergio??? Qu'est ce que je te disais sur cette histoire? que tu le condamnais avant meme qu'il y ait procès... c'est dingue comme tu es de mauvaise foi mon pauvre
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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Man City were aware of Premier League charges verdict in July. espn.co.uk/football/story…