Manchester City se savait condamné et a claqué 530 ME

Manchester City se savait condamné et a claqué 530 ME

Premier League29 sept. , 17:00
parCorentin Facy
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Dès le mois de juillet, Manchester City avait été informé de sa culpabilité au sujet des 114 infractions financières. Ce qui n’a pas empêché le club anglais de dépenser 530 millions d’euros au mercato.
La situation de Manchester City est de nature à sérieusement inquiéter les supporters et les observateurs du club anglais. Le pensionnaire de l’Etihad Stadium a été reconnu coupable, selon de nombreux médias, de 114 accusations au règlement financier de la Premier League. Les sanctions possibles sont nombreuses, d’une simple amende à une interdiction de recrutement voire à une rétrogradation. Le procès du siècle agite l’Angleterre et les révélations continuent d’affluer jour après jour. Journaliste pour ESPN, Rob Dawson lâche une nouvelle information gênante pour la direction de Manchester City.
Selon notre confrère, la direction des Skyblues a été secrètement informée dès le mois de juillet 2026 de sa culpabilité quant aux 114 infractions financières. Pourtant, en toute connaissance de cause, le vice-champion d’Angleterre a pris la décision d’investir un demi-milliard d’euros sur le marché des transferts. En effet, City a dépensé 530 millions d’euros pour recruter Enzo Fernandez, Eliott Anderson, Ayyoub Bouaddi, Iliman Ndiaye, Allan, Mathys Detourbet, Jeremy Monga, Geronimo Rulli et Pierce Charles.

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La direction du club anglais répondra pour sa défense, et c’est un argument recevable, que dans le même temps elle a tout de même réussi à vendre pour 340 millions d’euros grâce aux départs de Savio, Reijnders, Rodri, Nico Gonzalez, Trafford, Akanji ou encore Aké. Reste que si l’information selon laquelle City était au courant de sa culpabilité et a tout de même dépensé sans compter cet été venait à se confirmer, cela risquerait de faire tâche et de ne pas arranger le cas du club anglais dans l’optique d’éventuelles sanctions.
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Oh que OUI encore et encore !!! Avec vity et neves 😍😍😍😍 et surtout ce transfert est possible . Gavi c est un vrai verratti !!!! .

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Mais qu'est ce qu'elle est c... celle là ! Mais qu'est ce qu'elle fout là !

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Tu vois Sergio??? Qu'est ce que je te disais sur cette histoire? que tu le condamnais avant meme qu'il y ait procès... c'est dingue comme tu es de mauvaise foi mon pauvre

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