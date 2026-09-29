La FFF ne veut plus entendre parler de Deschamps

La Fédération française de football ne rendra aucun hommage à Didier Deschamps à l’occasion des deux matchs à venir au Stade de France, ni contre l’Italie vendredi, ni contre la Belgique lundi.

L’équipe de France a démarré une nouvelle ère durant cette trêve internationale avec les premiers matchs de Zinedine Zidane dans ce nouveau costume de sélectionneur. Tout se déroule à merveille pour l’ancien entraîneur du Real Madrid, qui compte déjà deux victoires en deux matchs, en déplacement contre la Turquie et la Belgique. Les deux prochains rendez-vous seront particuliers pour Zidane, avec un retour très attendu au Stade de France, d’abord contre l’Italie vendredi puis face à la Belgique lundi.

Aucun hommage prévu pour Deschamps

Ce retour dans l’enceinte des Bleus aurait également pu être l’occasion de rendre un bel hommage à Didier Deschamps, qui a quitté l’équipe de France cet été après 14 années passées à la tête des Bleus. Ce ne sera pas le cas selon RMC, qui confirme que la FFF n’a pas souhaité profiter de l’occasion pour remercier le Basque. « À la FFF, on explique que c'est une question de timing. L'attention sera en effet focalisée sur le retour de "Zizou" dans le stade de ses exploits » indique la radio.

Un hommage sera-t-il alors rendu à Didier Deschamps lors de la prochaine trêve internationale ? A priori… non. RMC indique que le prochain match à domicile se disputera le 15 novembre prochain à Bordeaux mais « tout ne semble pas réuni pour honorer le parcours de l'ancien sélectionneur de l'équipe de France », notamment car le stade de Bordeaux ne serait pas le « lieu idéal » pour saluer l’entraîneur de 57 ans.

C’est à se demander si finalement, un hommage aura lieu un jour pour celui qui a tout de même permis à l’équipe de France de décrocher une deuxième étoile à l’occasion de la Coupe du monde 2018 en Russie. Pour les matchs à venir en tout cas, l’attention continuera de se porter à 100% sur Zinedine Zidane, sans penser une seule seconde au passé du côté de la Fédération française de football.