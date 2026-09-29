L1 : Létang bat Richard et remplace Longoria à l'EFC

Selon L’Equipe, le président lillois Olivier Létang a été préféré Stéphane Richard, président de l’OM, pour succéder à Pablo Longoria à l’EFC, l’association européenne des clubs.

Ce sont les présidents des principaux clubs du top 6 européen qui ont voté pour départager les deux dirigeants. Selon le quotidien national, l’ancienneté d’Olivier Létang dans le football européen a fortement joué en sa faveur face à Stéphane Richard encore inexpérimenté à ce niveau. Olivier Létang avait en plus des alliés de poids à ses côtés, notamment Joan Laporta, président du FC Barcelone ou encore Nasser Al-Khelaïfi et Vincent Labrune. L’OM de son côté est dans l’opposition du patron de la Ligue à l’instar de Rennes, Lens ou Le Havre. « Cela a forcément joué, le président du PSG étant aussi celui de l’EFC » conclut le quotidien national.