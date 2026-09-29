L1 : Létang bat Richard et remplace Longoria à l'EFC

Meme avec leur effectif plus que brinqueballant, les sardines n'ont absolument pas besoin de cette chevre de poteau ekambi!! Et c'est pas gentil pour les chevres ce que je dis!!^^
Pour ma part cette annee le barca est favori en c1 ...deuxième city ...3 eme paname bayern voir arsenal.
530 !!!! A quand meme .....😬 et ça parle du Qatar......
Mouah ahaha ha ha!! Le footix "supporter " de 2 clubs!!
Je pense que c est possible le barca a tellement de talent au milieu et gavi a peu de temps de jeu maintenant ...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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