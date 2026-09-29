L1 : Létang bat Richard et remplace Longoria à l'EFC

L1 : Létang bat Richard et remplace Longoria à l'EFC

Ligue 129 sept. , 17:34
parCorentin Facy
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Selon L’Equipe, le président lillois Olivier Létang a été préféré Stéphane Richard, président de l’OM, pour succéder à Pablo Longoria à l’EFC, l’association européenne des clubs.
Ce sont les présidents des principaux clubs du top 6 européen qui ont voté pour départager les deux dirigeants. Selon le quotidien national, l’ancienneté d’Olivier Létang dans le football européen a fortement joué en sa faveur face à Stéphane Richard encore inexpérimenté à ce niveau. Olivier Létang avait en plus des alliés de poids à ses côtés, notamment Joan Laporta, président du FC Barcelone ou encore Nasser Al-Khelaïfi et Vincent Labrune. L’OM de son côté est dans l’opposition du patron de la Ligue à l’instar de Rennes, Lens ou Le Havre. « Cela a forcément joué, le président du PSG étant aussi celui de l’EFC » conclut le quotidien national.
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Lassé d’attendre l’OM, il part en D2 du Qatar

Meme avec leur effectif plus que brinqueballant, les sardines n'ont absolument pas besoin de cette chevre de poteau ekambi!! Et c'est pas gentil pour les chevres ce que je dis!!^^

PSG : 50 ME pour Gavi, Luis Enrique passe à l’action

Pour ma part cette annee le barca est favori en c1 ...deuxième city ...3 eme paname bayern voir arsenal.

Manchester City se savait condamné et a claqué 530 ME

530 !!!! A quand meme .....😬 et ça parle du Qatar......

PSG : 50 ME pour Gavi, Luis Enrique passe à l’action

Mouah ahaha ha ha!! Le footix "supporter " de 2 clubs!!

PSG : 50 ME pour Gavi, Luis Enrique passe à l’action

Je pense que c est possible le barca a tellement de talent au milieu et gavi a peu de temps de jeu maintenant ...

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