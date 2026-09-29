TV : France - Italie, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

TV : France - Italie, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Equipe de France29 sept. , 7:00
parAlexis Rose
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Après deux matchs à l’extérieur, l’équipe de France de Zinédine Zidane va retrouver le Stade de France pour un autre match de Ligue des Nations face à l’Italie.

Quelle heure pour France - Italie ?

La première période internationale de la saison se poursuit tout au long de la semaine à venir avec des matchs un peu partout à travers le monde et l’Europe. Suite à deux rencontres loin de ses terres face à la Turquie (1-0) et la Belgique, la France va enfin retrouver son Stade de France. Pour la première de Zidane à la tête des Bleus à domicile, l’équipe tricolore affrontera l’Italie. Cette rencontre se disputera ce vendredi 2 octobre à 20h45.

Sur quelle chaîne suivre France - Italie ?

Cette rencontre comptant pour la 3e journée de la Ligue des Nations entre la France et l’Italie sera diffusée sur l'antenne de TF1.

Les compos probables de France - Italie :

Sans son capitaine Kylian Mbappé, blessé au genou lors du premier match de la période internationale face à la Turquie, l’équipe de France poursuit son aventure en Ligue des Nations. Pour cette troisième rencontre en l’espace d’une semaine, et avant de recevoir la Belgique le 5 octobre prochain, Zinédine Zidane pourrait faire tourner son équipe de départ.

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La compo probable de la France : Maignan - Kalulu, Lacroix, Jacquet, Diouf - Rabiot, Da Cunha, Cherki - Olise, Lepaul, Barcola.
Pas qualifiée lors de la dernière Coupe du Monde l’été dernier, l’Italie n’a pas vraiment repris sa saison de manière positive. Sous les ordres de Roberto Mancini, la Squadra Azzurra a effectivement chuté d’entrée contre la Belgique (0-2). C’est donc avec un sentiment revanchard que l’Italie va se déplacer en France avec l'envie de gâcher la fête lors de la première de Zizou au Stade de France en tant que sélectionneur.
La compo probable de l’Italie : Donnarumma - Di Lorenzo, Mancini, Coppola, Calafiori - Barella, Romano, Tonali - Kean, Esposito, Cambiaghi.

UEFA Nations League

02 octobre 2026 à 20:45
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Ya que moi oui... ouvre un peu les yeux et regarde le peuple tu verras si ya que moi ...on est des milliers

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Parceque robinet fermé et l'ambition décrite ne va pas avec les ambitions que devrait avoir le club sans parler du logo ,un président qui des la première interwiew insulte tapie etc... ya rien qui va

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On se souvient bien de lui, il était prometteur, il avait tout pour devenir une légende du club, mais le coaching masculiniste de l’époque ne lui convenait pas malheureusement…

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c'est qd meme incroyable d'avoir passer des années à tailler Mbappé (toute sa période du PSG) pour désormais passer son temps à le sucer à chaque message... Encore la preuve que tu es une raclure de haters comme tu aimes si bien dire :)

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Il a manqué en quoi??? . Olise a fait une fulgurance et a marqué comme aurait fait ton Mbappé

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