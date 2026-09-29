TV : France - Italie, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ya que moi oui... ouvre un peu les yeux et regarde le peuple tu verras si ya que moi ...on est des milliers
Parceque robinet fermé et l'ambition décrite ne va pas avec les ambitions que devrait avoir le club sans parler du logo ,un président qui des la première interwiew insulte tapie etc... ya rien qui va
On se souvient bien de lui, il était prometteur, il avait tout pour devenir une légende du club, mais le coaching masculiniste de l’époque ne lui convenait pas malheureusement…
c'est qd meme incroyable d'avoir passer des années à tailler Mbappé (toute sa période du PSG) pour désormais passer son temps à le sucer à chaque message... Encore la preuve que tu es une raclure de haters comme tu aimes si bien dire :)
Il a manqué en quoi??? . Olise a fait une fulgurance et a marqué comme aurait fait ton Mbappé
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
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|2
|10
|10
|0
|6
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|1
|3
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|9
|9
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|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
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|5
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|2
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|8
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|5
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|1
|2
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|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
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|9
|-2
|5
|5
|1
|2
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|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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