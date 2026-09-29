EdF : Zidane éjecte un taulier de Deschamps

EdF : Zidane éjecte un taulier de Deschamps

Equipe de France29 sept. , 8:40
parCorentin Facy
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Les performances abouties de Lucas Da Cunha et d’Eduardo Camavinga menacent directement Adrien Rabiot en équipe de France selon Daniel Riolo, pour qui l’ancien Parisien et Marseillais a du souci à se faire.
Titulaire lors du premier match de l’équipe de France contre la Turquie vendredi soir, Adrien Rabiot n’a pas participé à la victoire des Bleus face à la Belgique ce lundi (0-1). Le milieu de terrain du Milan AC a en revanche, depuis le banc, pu s’apercevoir qu’il y avait une sacrée concurrence dans son secteur de jeu. Eduardo Camavinga et Lucas Da Cunha ont sans aucun doute fait partie des meilleurs Français à Bruxelles. Le milieu de terrain de Côme apporte un profil inédit aux Bleus avec une qualité technique nettement au-dessus de la moyenne.
Camavinga de son côté s’est montré sous son meilleur jour au stade Roi Baudouin rappelant le joueur d’exception qu’il pouvait être. Il n’en fallait pas davantage à Daniel Riolo pour définitivement tourner la page Adrien Rabiot en équipe de France, alors que le journaliste de RMC n’a jamais été le plus grand fan du joueur passé par le PSG, la Juventus Turin ou encore l’OM.
« On voit des choses. Il y a des joueurs que l’on ne connaissait pas qui sont là. Ca m’intéresse, j’ai aimé ce que j’ai vu. J’insiste sur le milieu de terrain, je vais matraquer que ce n’est pas un hasard tout ce que l’on a vu face à la Belgique, le mouvement au milieu, les passes… Notre milieu de terrain habituellement ne me plaît pas assez, il m’a beaucoup plus plu face aux Belges et notamment car certains n’étaient pas là » a analysé le journaliste de l’After Foot avant de conclure.
Rabiot a montré des choses, mais c’est conjugué au passé, c’est fini
- Daniel Riolo sur RMC
« Da Cunha avec Rabiot ? Non, il sera beaucoup mieux avec Camavinga ou Koné. Rabiot a montré des choses, mais c’est conjugué au passé, c’est fini. Rabiot c’est le style Allegri, le style Deschamps… Le style en mouvement comme on a vu face à la Belgique, non ! Sinon il serait en Angleterre, il serait dans un autre club, il ne serait pas dans un club mollasson en Italie » estime Daniel Riolo, qui souhaite définitivement tourner la page Adrien Rabiot en sélection pour laisser la place à Da Cunha, Koné ou encore Camavinga, Cherki et Akliouche d’éclore dans ce secteur de jeu. Reste que Zinedine Zidane devrait encore s’appuyer sur l’expérience de Rabiot dans les semaines et les mois à venir d’autant que le Milanais fait partie de ses quatre capitaines lors de ce rassemblement.

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ha si tu pouvais fermer ta gueule!! lol mec si on te parle pas vient pas me parler trou duc la comprehension d'une phrase c'est toujours pas ton fort lol

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Il faudrait aussi que les agents, parents etc arrête de vouloir aller trop vite, qu signe et s impose dans son club avant de vouloir partir

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Quand j'ai vu la compot' ,, j'ai failli ne pas regarder . M.rde on a de la réserve , de la concurrence possible .

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