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Real : Mourinho fait allégeance à Kylian Mbappé

Kylian Mbappé19 août , 11:30
parQuentin Mallet
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Dans une interview accordée à El Chiringuito, José Mourinho, le nouvel entraineur du Real Madrid, a fait part de toute son admiration pour Kylian Mbappé. Le Special One considère qu'il est à un niveau supérieur.
Arrivé en 2024 au Real Madrid, Kylian Mbappé sort de deux saisons contrastées. Si sur le plan personnel, il a enquillé les buts comme il sait si bien le faire, sur le plan collectif, il n'a remporté aucun trophée majeur avec un club qui avait pourtant fait des succès sa marque de fabrique. Pour remédier à cela, Florentino Pérez a décidé de confier à nouveau les clés du camion à José Mourinho.
Un choix qui attise logiquement la curiosité des supporters et autres observateurs. Officialisé à son poste le 11 juin dernier, le Special One n'a été présenté aux journalistes qu'hier mardi 18 août. Une conférence de presse qui a lancé une journée médiatique, alors qu'il a également accordé un entretien à El Chiringuito. Dans la célèbre émission espagnole, il en a profité pour combler Kylian Mbappé de louanges.

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Mourinho est fan de Mbappé

« Mbappé est incroyable. Il me fait parfois rire pendant l'entraînement. Pourquoi ? Parce qu'il est tout simplement trop bon. Il est à un autre niveau. (...) Quand vous me parlez de Mbappé, je préfère penser à ce que Kylian peut devenir maintenant. Le fait qu'un joueur ait pu arriver le 14 août et se soit présenté le 12 en dit long. S'il a voulu se présenter le 12, c'est parce qu'il voulait jouer contre Schalke dans de bonnes conditions. Ensuite, il s'entraînera comme tout le monde, avec le même engagement, la même envie de progresser, et lors de séances d'entraînement intensives », a déclaré José Mourinho à propos de Kylian Mbappé.
L'entraineur portugais a également pu évoquer les sifflets du Santiago Bernabéu à l'encontre du Bondynois et de Jude Bellingham, en rappelant quelle Coupe du monde « incroyable » ils avaient réalisé, tandis que Kylian Mbappé « est entré dans l'histoire ».
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130 C'est déjà une douille a ce prix là....Mais bon tant mieux pour les parigots hein... ils vont pas se gêner pour faire cracher les rosbeefs

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Encore une fois... si tu veux de la reconnaissance, ce n'est pas ici que tu l'obtiendras. Mdr Là... normalement, tu devrais commencer à comprendre à quel point tu es diminué. Normalement ! ^^

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