Real : Mourinho fait allégeance à Kylian Mbappé

Allez, vite ! 6 millions d'euros en plus pour l'OL au titre des indemnités des formation.
😂 ah t en es encore là Serge. D’accord Serge, merci pour tout Serge, tu m excuseras serge
@Joga C'est quoi les "bonnes" questions selon toi? Skriniar ne devait il pas prendre un rouge hier? bon courage pour défendre cela ^^
130 C'est déjà une douille a ce prix là....Mais bon tant mieux pour les parigots hein... ils vont pas se gêner pour faire cracher les rosbeefs
Encore une fois... si tu veux de la reconnaissance, ce n'est pas ici que tu l'obtiendras. Mdr Là... normalement, tu devrais commencer à comprendre à quel point tu es diminué. Normalement ! ^^
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⚪️🔥 José Mourinho: “After the World Cup, Mbappé could have arrived on August 14… …but he came on the 12th because he wanted to be ready to play against Schalke”. “I like that. He trains HARD, with the same commitment and desire I want to see”, told Chiringuito.