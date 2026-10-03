Le PSG demande à Yoro de partir au clash

Si City est relegué en Championship ou plus bas encore, je pense que le retrait de points ne s'imposera pas. Il ne faut pas exagérer. Maintenant, les EAU peuvent vendre le club et les joueurs aux plus offrants et là il ne sera pas question de braderie. Aucun club n'aura Haaland pour 50 millions d'euros. Je comprends très les EAU de retirer toutes les investissements au Royaume Uni si la sanction est trop lourde. Si l'Arabie Saoudite s'y met la Grande Bretagne sera sous assitance respiratoire sur l'économie du pays. Pas sûr la saison prochaine que les TV anglaises paient 5 milliards d'euros pour les retransmissions des matches de Premier League.
IL évident que non seulement Rui Pinto s'attaquait à un très gros club et en plus à un pays très riche. Si City sans sort sans trop de mal, il n'aura rien. SI City descend en Championship ou plus bas et qu'il est oblige soit vendre le club et les joueurs, il sera évident qu'il risquera gros, très gros.
Ennuie avec Deschamps ! Tu es au courant que Deschamps a gagné la coupe du monde (2° étoile). Je n'ai rien dit
On va finir par croire que tout était programmé
Voilà pourquoi Enriqué n'a pas voulu lui demander de prolonger . Il était content de s'en débarrasser . La preuve 2. LDC de suite . Fin du débat .
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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