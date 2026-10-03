Le PSG demande à Yoro de partir au clash

En difficulté à Manchester United, Leny Yoro envisage un départ dans les prochains mois. Le Paris Saint-Germain va tenter d’en profiter pour attirer le Français. Mais pour faciliter les discussions pour son transfert, les dirigeants parisiens attendent un geste de la part du défenseur central et de son entourage.

Le Paris Saint-Germain n’est pas rassasié. Après deux années passées sur le toit de l’Europe, le double vainqueur de la Ligue des Champions compte bien conserver son trône. Son maintien au sommet passe par un management durci dans le vestiaire, mais aussi par un renouvellement de l’effectif entamé cet été.

Les recrues Ferran Torres, Mika Godts, Maghnes Akliouche et Lucas Digne ont effectivement relancé la concurrence. Et le club de la capitale va poursuivre sur sa lancée en s’attaquant à la charnière centrale. Avec un Willian Pacho moins impérial, un Marquinhos jugé vieillissant et des remplaçants loin du niveau attendu, l’arrière-garde a besoin de renfort. Ce qui explique l’intérêt du Paris Saint-Germain pour Leny Yoro (20 ans). La presse britannique révélait cette semaine la présence des Parisiens sur la piste menant au Français.

Le plan du PSG

Il s’agit plutôt d’un retour étant donné que le pensionnaire du Parc des Princes avait déjà tenté de le recruter en 2024, à l’époque où Manchester United avait arraché sa signature pour 62 millions d’euros. Deux ans plus tard, force est de constater que le défenseur central n’a pas justifié le prix de son transfert. L’ancien joueur du LOSC ne s’est jamais imposé et ses deux petites apparitions en Premier League cette saison n’incitent pas à l’optimisme. Inquiet, Leny Yoro commence sérieusement à envisager un départ dans les prochains mois.

Une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain qui attend néanmoins un geste du talent récemment appelé par le sélectionneur des Bleus Zinédine Zidane. D’après le média Fichajes, la direction francilienne, au courant d’une réunion prévue entre le clan du joueur et le club mancunien durant la trêve en novembre, espère que l’entourage du Franco-Ivoirien insistera bien sur ses envies d’ailleurs. Malgré son contrat jusqu’en 2029, plus une année supplémentaire en option, les Parisiens comptent négocier un transfert aux alentours de 50 millions d’euros.