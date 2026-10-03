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OL : Formé à Lyon, il brille désormais à la Sorbonne

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parClaude Dautel
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Baptiste Monveneur fêtera le 6 octobre ses 20 ans. Mais à l'heure où certains de ses anciens coéquipiers du centre de formation de l'Olympique Lyonnais jouent au plus haut niveau, le natif d'Arnas est lui en troisième année de licence de droit à l’université Panthéon-Sorbonne, quelque temps après avoir écrit un premier livre.
« Un esprit sain dans un corps sain ». Entré au centre de formation de l'OL en 2018, Baptiste Monveneur a passé six ans à cumuler études et football, le milieu de terrain ayant clairement l'intention de devenir footballeur professionnel. Mais en 2024, l'Olympique Lyonnais l'a prévenu qu'il ne serait pas conservé et qu'il devait trouver autre chose. « Mon rêve, c’était d’être joueur professionnel à l'OL. Il ne se passait pas un jour sans que je n'y pense (...) Mes années de lycée ont été marquées par plusieurs blessures. Je n’ai pas bien performé. En novembre 2023, mon entraîneur m’a fait comprendre que l'aventure s'arrêtera à la fin de son contrat. Je l’ai très mal vécu, mais je n’ai pas baissé les bras », avoue, dans le Figaro Étudiant, Baptiste Monveneur, qui avait également une passion pour une littérature. Malgré cette énorme déception, le jeune formé à l'OL a donc décidé de continuer ses études dans le droit.

Il ne regrette pas ses années OL

C'est ainsi qu'il a rejoint la prestigieuse université Panthéon-Sorbonne et qu'en ce mois d'octobre 2026, il est en troisième année de licence de droit. Souhaitant se spécialiser dans le droit du sport, l'ancien milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais n'a pas perdu sa passion pour l'écriture, puisqu'il a déjà écrit un livre pour raconter les années qu'il a passées au centre de formation de l'OL. Cet ouvrage titré « À l'aube du jeu et des mots » a permis à Baptiste Monveneur de confirmer qu'il n'avait pas perdu son temps à Lyon. « Ces années sont tout sauf gâchées. Le football m’a conduit vers l’écriture. Aujourd'hui, je n’ai jamais été aussi épanoui », raconte le jeune homme de 19 ans.
Baptiste Monveneur n'est pas le seul joueur passé par le centre de formation de l'Olympique Lyonnais à avoir une vraie passion pour les livres. Hatem Ben Arfa partage également une véritable passion pour la lecture. « Je sais que l'image d'un joueur qui lit de la philosophie ou de la poésie peut faire rire, mais quand il y a un an j'étais dans le gouffre, j'ai trouvé la force de me relever à nouveau grâce à Nietzsche ou Socrate. Et puis je découvre des auteurs en récupérant des livres laissés dans des restaurants, des bars ou des aéroports. Ou sur internet, comme tout le monde », avait confié l'ancien prodige du football français dans la Gazzetta dello Sport en 2016.

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