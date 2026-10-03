Cinq ans après la mort de Bernard Tapie, Papin lui rend un touchant hommage

Cinq ans après la mort de Bernard Tapie, Papin lui rend un touchant hommage

OM
parJérôme Capton
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Il y a cinq ans jour pour jour, on apprenait la mort de Bernard Tapie des suites d'un cancer. Invité de Mohamed Bouhafsi dans l'émission C à Vous, sur France 5, Jean-Pierre Papin a rappelé tout ce que l'ancien président de l'OM avait fait pour lui.
JPP a fait partie des plus proches de Bernard Tapie jusqu'à la fin de la vie de ce dernier. Il avait même été choisi par l'ancien président de l'OM pour porter son cercueil lors de l'enterrement du Boss. S'exprimant sur cette relation très spéciale qu'il avait avec Bernard Tapie, c'est un Jean-Pierre Papin qui a reconnu que celui-ci avait toujours répondu présent quand il avait besoin, que ce soit sportivement ou même dans les périodes plus dures traversées par l'ancien buteur vedette de l'OM. Face à un Mohamed Bouhafsi, que l'on sait supporter de l'Olympique de Marseille, Jean-Pierre Papin s'est livré comme rarement et a dit tout le bien qu'il pensait de l'ancien dirigeant marseillais.

JPP a toujours pu compter sur Bernard Tapie

Invité de C à Vous à l'occasion du triste anniversaire de la mort de Bernard Tapie, JPP a notamment expliqué qu'il avait été détourné de Monaco pour signer à l'OM sans savoir comment. « En fait quand j'ai rencontré Bernard Tapie, déjà c'était la première fois que j'ai signé à l'OM puisque normalement j'aurais dû signer à Monaco. Je ne sais toujours pas aujourd'hui comment il a fait. Et d’ailleurs je ne veux pas savoir (rires). Il m'a aidé pour signer à l'OM, il m'a aussi aidé dans mon premier divorce, il m'a aidé dans toutes les phases où ça a été important pour moi à l'OM. Quand ça devenait compliqué, il m'appelait et me disait : "viens, allez on va... on va discuter", et les problèmes se sont réglés au fur et à mesure », a confié un Jean-Pierre Papin, très touché en évoquant ces souvenirs.
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