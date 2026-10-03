Fabian Ruiz rentre d'urgence à Paris, c'est pour une bonne raison

Fabian Ruiz rentre d'urgence à Paris, c'est pour une bonne raison

PSG
parJérôme Capton
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Fabian Ruiz ne jouera pas ce samedi soir avec l'Espagne contre la République tchèque. Le joueur du PSG a été autorisé à quitter la Roja pour rejoindre Paris où sa femme doit donner naissance à son premier enfant.
Si Ferran Torres a quitté ses coéquipiers champions du monde suite à un problème physique, ce n'est pas le cas pour Fabian Ruiz. Mais ce samedi après-midi, le milieu de terrain de l'équipe d'Espagne et du Paris Saint-Germain a eu le feu vert de Luis de la Fuente pour quitter le centre d'entraînement de la Roja. Alors que cela n'était pas prévu, Fabian Ruiz a été prévenu que son épouse allait donner naissance à leur premier enfant à Paris.
Le sélectionneur espagnol a évidemment laissé immédiatement partir Fabian Ruiz, même si le règlement de l'UEFA ne va pas permettre à Luis de la Fuente de faire venir un autre joueur pour remplacer ce dernier dont le départ n'était vraiment pas prévu. Pau Cubarsi et Carlos Espi, les deux joueurs espagnols qui n'ont pas été retenus dans l'équipe pour ce match contre les Tchèques, ne peuvent pas remplacer leur coéquipier, car la liste pour le match doit être donnée à 23h59 la veille du match.

Fabian Ruiz de retour pour Croatie-Espagne ?

Pour l'instant, du côté de la fédération espagnole, on n'a pas précisé si Fabian Ruiz fera son retour suffisamment vite pour jouer le match de mardi prochain en Croatie ou bien si le milieu de terrain des champions du monde sera dispensé de ce voyage afin de profiter avec son épouse de leur premier enfant. Un bonheur qui va également lui permettre de continuer son incroyable série d'invincibilité sous le maillot de la Roja. En 52 matchs avec l'équipe d'Espagne, le milieu de terrain n'a jamais perdu. Et au bénéfice de la naissance de son premier enfant, cette série ne sera donc pas stoppée ce samedi soir par les Tchèques, et probablement mardi par la Croatie.

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