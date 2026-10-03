Le classement tombe, l’OM a le meilleur gardien de L1

Le classement tombe, l’OM a le meilleur gardien de L1

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parEric Bethsy
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Contraint de nommer Jeffrey De Lange gardien numéro 1, l’Olympique de Marseille n’a pas à le regretter. Les statistiques prouvent que le Néerlandais détient la meilleure statistique de buts évités chez les portiers de Ligue 1 cette saison.
Jeffrey de Lange a dû patienter deux ans. Dès son arrivée à l’été 2024, le gardien recruté aux Go Ahead Eagles avait annoncé son intention de s’imposer à l’Olympique de Marseille. Le Néerlandais ne se contentait pas d’un simple rôle de doublure. Et ce malgré la présence de Geronimo Rulli finalement poussé vers la sortie durant le récent mercato.

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On peut dire que la crise financière a au moins fait un heureux puisque Jeffrey de Lange, débarrassé de l’Argentin, a pu constater que le club phocéen n’avait pas les moyens de lui amener un nouveau concurrent. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir étudié les pistes Marcin Bulka, Michele Di Gregorio ou encore Guillaume Restes. Toutes ces rumeurs avaient d’ailleurs incité Jeffrey de Lange à envisager un départ, jusqu’au moment où l’ancien portier de Twente a pris conscience de l’opportunité qui s’offrait à lui. Bien évidemment, sa montée dans la hiérarchie a fait des sceptiques. Mais le nouveau gardien numéro 1 pourra répondre aux critiques avec un solide argument.
Selon les statistiques d’Opta, relayées par le compte X HB Data, l’Olympique de Marseille s’en sort bien avec seulement 8 buts encaissés en 5 journées de Ligue 1. Compte tenu des occasions concédées, l’équipe entraînée par Bruno Genesio aurait dû en prendre 13. Jeffrey de Lange a effectivement évité 5,2 buts depuis le début de l’exercice, ce qui fait de lui le gardien le plus efficace du championnat devant le Monégasque Lukas Hradecky (4-1) et l’Angevin Anthony Lopes (3,5). Une statistique flatteuse pour le dernier rempart marseillais même si ses interventions n’ont pas ramené davantage de points à l’Olympique de Marseille.
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