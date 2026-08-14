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Strasbourg met 10 ME et recrute au Real Madrid

RCSA14 août , 12:42
parGuillaume Conte
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Strasbourg va chercher chez les jeunes du Real Madrid pour guider son attaque cette saison. Un pari osé et loin d'être bon marché.
Le Real Madrid a réalisé un mercato très ambitieux cet été, et cela a forcément des conséquences. Les places en attaque vont être très chères et cela fait le bonheur de Strasbourg. Selon les informations de Marca, le club alsacien a finalisé l’arrivée de Jacobo Ortega. Cet attaquant de 20 ans, formé à la Casa Blanca, n’a jamais eu sa chance avec l’équipe première mais a brillé avec les jeunes, notamment en Youth League la saison passée.
Pour le faire venir, le RCSA a déboursé 10 ME, ce qui ne lui offrira que 70 % des droits du joueur. Le Real Madrid garde ainsi 30 % en cas de revente, ou de rachat des parts de l’Espagnol par le club français à l’avenir. Jacobo Ortega découvrira le monde professionnel et aura une chance en or d’avoir du temps de jeu dès le départ. Joaquin Panichelli est toujours blessé et Emanuel Emegha a pris la direction de Chelsea. Sans compter le départ désormais imminent de Julio Enciso, qui prend la direction d’Ipswich.
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Derniers commentaires

L'OL prévient la Roma, c'est tarif réduit pour Fofana

Ah mais c'est sûr qu'un club comme l'OL ne peut pas se permettre de se dire "on s'en fout de la LDC" mais à l'instant T, avec notre effectif, on risque de faire caca culotte à chaque match au lieu de prendre du plaisir. On est une équipe en reconstruction donc faut se faire une raison mais même sans ça, on est pas capable d'aller jusqu'aux quart de finale de LDC donc sportivement il vaut mieux s'épuiser un peu moins sur l'Europa League et la jouer tous les ans plutôt que de s'épuiser une année sur la LDC avec le risque de ne pas la jouer l'année d'après parce qu'on est cramé pour le championnat.

L'OL prévient la Roma, c'est tarif réduit pour Fofana

Je pense que le club vise une qualif en ldc chaque année + atteindre les huitièmes, le gap financier est énorme (dizaine de millions), dans notre situation c'est tout vu même si je préférais faire bonne figure sportivement et me régaler.

L'Atletico arrive sous haute tension, l'OM est innoncent

Cette annee l om aura fort a faire face au ....P...fc 😄😉

L'OL prévient la Roma, c'est tarif réduit pour Fofana

Si on ne peut pas vendre certains joueurs (certainement avec un trop gros salaire) et que l'on soit obligé de vendre Malik et Pavel alors , je vais prier pour jouer l'Europa Hors de question de faire de la figuration en coupe d'Europe et mourir de honte à chaque match

L'OL prévient la Roma, c'est tarif réduit pour Fofana

ouais, bah 10M de bonus facilement atteignables alors + % sur une plus value. Son profil intéresse du monde, 21 ans et il lui reste 2 ans de contrat.

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