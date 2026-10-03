L'OM battu en amical par Montpellier

Poissy pousse a fond pour construire un stade de 80 000 !!! Il faut foncer car le parc fera jamais 70/80 000 places et le laisser au pfc pour faire une nouvelle rivalité.
Il peut pas etre pire que zabarnyi lui retour en Angleterre et bienvenue yoro
Il ne s'agit pas d'ambition ,mais d'avoir ine structure,tu peux mettre 700m ou 2 milliards que ca changera pas ,le club est instable
Ouais 700m€ mais le club n'est pas stable et change de dirigeants,joueurs etc
Ce n'est de la corruption mais plutôt du chantage de la part des EAU et de l'Arabie Saoudite.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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Résultat du match amical 🆚 OM Victoire 1-0 ⚽️ Pays (79e)