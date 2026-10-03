L'OM battu en amical par Montpellier

Opposé ce samedi à Montpellier dans un match amical qui se déroulait à huis clos, l'Olympique de Marseille a été battu 1 à 0 par l'équipe de Ligue 2.

Au coup d'envoi de cette rencontre, qui se déroulait à Martigues et n'était pas diffusée, Bruno Genesio avait aligné le onze suivant : De Lange - Garcia, Meïté, Koum, Emerson - Nnadi, Kamissoko, Gomes - Abdallah, Maupay, Paixao. Profitant de ce match amical, à quelques jours de la fin de la trêve internationale, l'entraîneur de l'OM a procédé à une revue d'effectif, notamment en seconde période. Le but victorieux de Montpellier a été inscrit par Nicolas Pays à la 79e minute.