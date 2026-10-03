Les Emirats menacent de ruiner l'Angleterre si Man City est puni

Propriétaire de Manchester City, Abu Dhabi United Group a décidé de frapper fort pour éviter à son club d'être lourdement sanctionné par la Premier League. Selon les médias anglais, du côté de la capitale des Émirats arabes unis, on est prêt à cesser d'investir dans l'économie anglaise.

On ne sait pas encore ce que va coûter à Manchester City ses nombreuses violations aux règles financières de la Premier League, à savoir des transactions fictives pour plus d'un milliard d'euros sur une période de neuf ans. Cependant, il est déjà clair que les propriétaires du club, à savoir Abu Dhabi, ne se laisseront pas faire. Ce samedi, The Telegraph révèle que l'Arabie saoudite a déjà prévenu le Premier ministre anglais que la vengeance sera coûteuse pour l'économie britannique. Plus précisément, les Émirats envisagent de ne pas concrétiser un investissement de plusieurs milliards d'euros dans un pôle technologique entre Oxford et Cambridge, présenté comme la réponse britannique à la Silicon Valley américaine.

Abu Dhabi ne rigole plus

Tandis que le quotidien britannique rappelle que les Émirats arabes unis ont investi plus de 30 milliards d'euros dans l'économie anglaise ces dernières années, Khaldoon Al Mubarak, le président de Manchester City a rencontré Jonathan Reynolds, le secrétaire d'État au Commerce, et aurait prévenu ce dernier des risques pris si les Cityzens étaient lourdement punis. « Downing Street a déclaré ne pas contester les informations selon lesquelles la décision de déclarer City coupable avait « sapé » l’ appétit des Émirats arabes unis pour de futurs engagements d’envergure envers le Royaume-Uni. L’agence Bloomberg a indiqué que des responsables des Émirats arabes unis affirmaient que « les actions de la Premier League » auraient « une influence sur les relations bilatérales entre les deux États », précise Robert Mendick, rédacteur en chef du Telegraph.

Manchester City ayant officiellement fait appel du jugement, aucune sanction précise n'a été dévoilée. Cependant, on parle d'une relégation avec des retraits de points, de la perte d'une partie des titres gagnés ces dernières saisons par l'équipe alors dirigée par Pep Guardiola. De quoi forcément agacer Khaldoo Al Mubarak, lequel soutient de son côté que son club n'a pas franchi la ligne rouge.