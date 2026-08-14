Mbappé en a marre de son équipe de losers

Privé de trophée majeur depuis deux saisons, Kylian Mbappé veut mettre un terme à cette mauvaise période. Avec l’aide du nouvel entraîneur José Mourinho, l’attaquant du Real Madrid compte bien recommencer à gagner des titres cette saison.

Près d’un mois plus tard, Kylian Mbappé a sans doute encore du mal à digérer. Le capitaine de l’équipe de France avait de grandes ambitions pendant le Mondial 2026 et ne peut se contenter d’une place dans le dernier carré. D’autant que le Bondynois sortait déjà d’un, voire deux exercices décevants en club. Ça commence à faire beaucoup pour un aussi grand compétiteur, désormais focalisé sur les titres à remporter avec le Real Madrid.

« Il faut gagner, a annoncé le Français à la chaîne officielle de la Maison Blanche. Je suis sûr que cette année, nous allons à nouveau remporter des titres. C'est ce que nous voulons et c'est ce qui va se passer. Je ressens que l'équipe a cette envie et nous allons rester concentrés toute l'année pour donner de la joie à tous les madridistas. Rien n'est plus important que de gagner des titres avec l'équipe, de ressentir et de donner de la joie aux supporters. » Confiant, Kylian Mbappé mise sur l’expérience et les compétences de son nouvel entraîneur José Mourinho.

Un entraîneur qui sait comment gagner - Kylian Mbappé

« Nous avons beaucoup parlé pendant la Coupe du monde et il a beaucoup échangé avec moi. Je suis arrivé il y a plusieurs jours et je pense que c'est très positif d'avoir un entraîneur comme lui, qui sait comment gagner et qui sait indiquer la direction à suivre pour y parvenir. Je pense que chaque joueur est ravi d'avoir un entraîneur qui sait où il va, et c'est une chose positive pour nous », s’est réjoui l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, déterminé à interrompre la domination du FC Barcelone en Espagne et celle des Parisiens en Ligue des Champions.